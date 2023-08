Profughi ad Albenga, Sinistra Ingauna: "No alle strumentalizzazioni, povertà e migrazione vanno affrontati con criterio e supporto"

Sinistra Ingauna interviene sul tema dei profughi contro le strumentalizzazioni e invita ad un incontro di confronto.

“L’approccio verso i profughi in arrivo ad Albenga deve essere costruttivo da parte di tutti - dichiara Sinistra Ingauna - invitiamo quindi chi strumentalizza i flussi migratori per fini elettorali ad un incontro propositivo, auspicando che si tramuti in sostegno e supporto agli ospiti".

"Dobbiamo mettere in campo, tutti insieme, una politica che sappia affrontare un problema europeo - prosegue Sinistra Ingauna - nella maniera più lungimirante e coesa possibile. Pertanto invitiamo ad un incontro pubblico, le associazioni, i volontari, e le forze in campo che da anni si occupano di migranti; dalle opposizioni auspichiamo proposte concrete e che abbiano una visione d’insieme e sul lungo periodo, non meri slogan in vista delle prossime amministrative".

"La povertà e la migrazione vanno affrontati con criterio e supporto, dove lo Stato annulla le forme di assistenza alla povertà e alla migrazione, dobbiamo creare una rete di accoglienza. I migranti, spesso in transito, devono avere dei canali legali che li levino dalla speculazione degli scafisti e dei governi compiacenti finanziati dall’Europa".