Savona, lezione di nodi marinari allo Scaletto delle Fornaci (FOTO)

Sabato 5 agosto il Gruppo Arti Marinare di Assonautica è stato presente allo Scaletto delle Fornaci, nell’ambito delle manifestazioni estive organizzate dall’Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi per i bambini.

Grande interesse da parte dei bambini, desiderosi di imparare i nodi marinari, e grande soddisfazione per i volontari del Gruppo Arti Marinare. L’evento era dedicato ai bambini ma, con il loro entusiasmo, sono riusciti a coinvolgere anche i genitori. Un bravo marinaio deve conoscere i nodi, sapere quale è il più adatto per garantire la massima sicurezza in ogni occasione, nessun nodo è fine a sé stesso, ognuno ha un proprio utilizzo.

Assonautica ha cercato di trasmettere la propria conoscenza, in modo semplice, facendo divertire e appassionare i bambini alla materia, nonché offrendo ai partecipanti degli originalissimi braccialetti creati dai volontari del Gruppo Arti Marinare, che sono stati molto apprezzati.

Gianni Bennati, presidente dell’Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi, ha premiato i bambini con una medaglia. Gelati per tutti e foto ricordo hanno concluso il pomeriggio dedicato ai nodi marinari. Questo per Assonautica è stato il secondo appuntamento dell’estate allo Scaletto.

Lo scorso luglio un gruppo di volontari dell'Associazione era stato presente per una raccolta di mozziconi in spiaggia, nell’ambito del progetto “Proteggiamo il mare“. Si ringraziano i soci che si sono impegnati per il successo delle manifestazioni e l'Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi per l'ospitalità e la collaborazione.