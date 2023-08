Spotorno, al Parco Monticello allarme bocconcini avvelenati: il messaggio in un cartello

Arriva anche a Spotorno l'allarme per alcuni bocconcini avvelenati che pare siano stati rinvenuti nei pressi dell'area verde del Parco Monticello, potenzialmente letali per i cani.

A invitare i proprietari ad avere "10mila occhi d'attenzione" su quanto potrebbero trovare per terra gli amici pelosi è un cartello apparso in queste ore all'ingresso del parco non lontano dai giochi per i bambini.

"Ci sono dei pezzi di emme che non hanno niente da fare - si legge nel cartello - e quindi se trovano della popò per terra si arrabbiano col cane e non col padrone (che dovrebbe raccoglierla, ndr) lasciando bocconcini avvelenati sparsi per tutto il monte".