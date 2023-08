Aggredito ad Alassio: l'episodio al centro di un’indagine che sta vagliando un video social

Sulla violenta aggressione ai danni di un uomo di origine straniera, avvenuta nelle prime ore del 31 luglio ad Alassio, proseguono le indagini dei carabinieri, anche sulla base di una diretta social fatta dalla stessa vittima e che ha avuto subito rapida diffusione. Dal video si evince il contesto in cui è avvenuto l'episodio.

Al momento l’uomo, trovato esanime all’interno della sua auto da alcuni passanti, non è in grado di rispondere alle domande degli inquirenti, ma il video pubblicato documenta l’ultima ora della sua serata. Soprattutto negli ultimi minuti, non tanto da un punto di vista delle immagini, ma dall’audio, da cui si sentono i dialoghi, le percosse e si intuisce anche il tentativo di difendersi con un coltello.

Al momento non sono noti gli sviluppi sul caso: massimo riserbo degli inquirenti. Cresce, intanto, nella Baia del Sole, la preoccupazione per l'ordine pubblico e la sicurezza, soprattutto durante le ore notturne.