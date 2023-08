Pestato ad Alassio, la comunità marocchina radunata ad Albenga: “Chiediamo integrazione e giustizia” (FOTO)

“Giustizia, giustizia, giustizia”: è questo che ha chiesto a gran voce la comunità marocchina ingauna che nel tardo pomeriggio odierno si è radunata in piazza del Popolo ad Albenga per manifestare solidarietà al connazionale aggredito ad Alassio il 31 luglio scorso.

Una manifestazione dai toni pacifici per chiedere “Integrazione e giustizia dall’autorità italiana verso gli immigrati in generale” che ha visto anche un consistente spiegamento di forze dell’ordine: erano presenti i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia locale, il vicequestore e la Digos.

Il pestaggio risale allo scorso 31 luglio, in parte registrato (perlomeno l'audio) in una diretta sui social media che è rimasta attiva involontariamente. Benché la registrazione duri 50 minuti, gli otto minuti finali sono quelli chiave; in quel momento si sentono grida e rumori che possono essere collegati alle percosse. I carabinieri stanno indagando sull'episodio e hanno acquisito il video per individuare gli autori dell'assalto punitivo, avvenuto nel tratto fra Alassio e Albenga.

Dopo il pestaggio, alcuni passanti hanno scoperto l'uomo esanime all'interno della sua auto vandalizzata. La vittima del pestaggio è stata successivamente trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Attualmente, versa in gravi condizioni e probabilmente avrà danni permanenti ma, secondo quanto trapelato, non sarebbe in pericolo di vita.

Il fatto ha particolarmente colpito la comunità marocchina di Albenga. In risposta a questo episodio, è stata organizzata la manifestazione iniziata alle 19.