Varazze, il sindaco firma un'ordinanza di stop alla balneazione tra il Molo Marinai d'Italia ed il Molo S. Caterina

AGGIORNAMENTO ORE 15.30: "Ci siamo attivati ieri con gli uffici comunali, con il Consorzio Depurazione Acque che gestisce la rete fognaria e con gli stabilimenti balneari, per verificare che non ci siano stati degli sversamenti anomali nelle reti e conseguentemente in mare - dice il sindaco Luigi Pierfederici - Tutto quello che abbiamo verificato questa mattina e che non ci sono evidenze di questa natura. Per questo ci siamo attivati abbiamo richiesto ad Arpal nuovi campionamenti. Sono stati effettuati questa mattina e appena avrò l'esito, se i valori rientreranno sotto quelle che sono le soglie previste nella norma, revocherò l'ordinanza di balneazione. Questa situazione potrebbe sbloccarsi già domani".

----

Stop alla balneazione a Varazze nel tratto di costa di circa 796 metri tra il Molo Marinai d'Italia ed il molo Santa Caterina.