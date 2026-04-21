Incidenti sulla SS334, nasce il "Comitato Sicurezza Stradale La Pace": "Non è più il momento di restare in silenzio"

Nasce un comitato composto da cittadini per dire basta agli incidenti sulla SS334 soprattuto nel rettilineo tra Albisola Superiore e Stella dopo il Santuario della Pace. In un tratto dove anni si susseguono le segnalazioni per l'alta velocità.

"Sulla SS334 non è più il momento di restare in silenzio. Da anni segnaliamo alle istituzioni una situazione di grave pericolo: abbiamo scritto, segnalato, inviato PEC, richiesto incontri di persona.Non abbiamo mai ricevuto risposte concrete" spiega il promotore Marco Grillotti Scala Valente che gestisce un'attività proprio in zona.

Lo scorso 8 aprile a rimanere ucciso era stato il 35enne Francesco Viale, tecnico di radiologia dell'ospedale San Paolo di Savona. Il giovane era a bordo della sua moto e si dirigeva verso casa a Stella quando si è verificato lo scontro contro un'auto che si dirigeva nella direzione opposta e purtroppo per lui non c'era stato nulla da fare.

Intorno a mezzogiorno il tamponamento tra tre auto con due feriti trasportati in codice giallo. Ma le conseguenze potevano essere ben peggiori.

"Meno di due settimane fa, proprio davanti a casa nostra, un ragazzo ha perso la vita. Oggi, nello stesso identico punto, un nuovo incidente ha coinvolto tre auto. Quanti altri segnali servono? Non si tratta più di segnalazioni ignorate ma di responsabilità - continua - Per questo abbiamo deciso di fare un passo in più, istituendo il 'Comitato Sicurezza Stradale La Pace'. Un gruppo di cittadini uniti per chiedere interventi concreti, immediati e non più rimandabili: serve sicurezza per chi vive questo territorio e per chi vi transita".

"Chiunque voglia unirsi a questa iniziativa è il benvenuto. Più siamo, più sarà difficile ignorarci. La sicurezza non è un favore che chiediamo, è un diritto" conclude Marco Grillotti Scala Valente.

Nelle settimane scorse era stata annunciata da parte del sindaco di Stella e vicepresidene della Provincia Andrea Castellini la rimozione del vecchio pannello a messaggio variabile collocato nei pressi dell'ex tiro a volo, appena dopo i confini tra i due paesi. Uno strumento che però è stato attivo un solo giorno in 30 anni.

"E' stata prevista l'installazione di due nuovi pannelli a messaggio variabile di ultima generazione: uno in direzione Valle, che informerà tempestivamente chi si dirige verso l’interno su percorribilità, chiusure e cantieri, e l'altro in direzione Mare, che agevolerà il flusso verso la costa e l’autostrada, segnalando in tempo reale incidenti o code e evitando che i conducenti restino intrappolati nel traffico" aveva spiegato Castellini.

L'intervento di sostituzione e ampliamento è stato effettuato da Anas.