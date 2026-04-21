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Cronaca | 21 aprile 2026, 14:50

Scontro auto-furgone sull'Aurelia a Ceriale: feriti trasportati al Santa Corona (FOTO)

Sul posto sono intervenute l'automedica del 118, tre ambulanze e i vigili del fuoco

Si scontrano due auto e un furgone sull'Aurelia a Ceriale e scatta l'intervento dei soccorsi.

Il sinistro si è verificato sull'Aurelia poco dopo le 14.00. 

Sul posto sono intervenute l'automedica del 118, tre ambulanze, una della Croce Bianca cerialese e due della Croce Bianca di Albenga e i vigili del fuoco.

Tre feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il traffico ha subito ripercussioni per alcuni minuti. La polizia locale ha rilevato l'incidente e regolato la viabilità.

Redazione

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