Branca (SI) sulle guardie giurate al cimitero di Ventimiglia: "Anche la speme ultima dea fugge i sepolcri"

"Avevo pensato che una moltitudine di persone avrebbe preso le distanze dalle parole del Sindaco di Ventimiglia, il leghista Di Muro che, in un caldo giorno di agosto, annuncia l'istituzione di un servizio di vigilanza privata all'ingresso del cimitero, in modo da impedire ai migranti di usare i bagni e le fontanelle per l’acqua". Cosi dichiara Gabriella Branca, membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

"La fotografia che lo ritrae impettito con le guardie giurate davanti ai loculi, nel tentativo di invocare la pietas per i morti mentre si nega l’acqua ai vivi, mi pareva così surreale che immaginavo lo scenario di una comunità che finalmente si potesse (com)muovere".

"Ritenevo che sarebbe scattato il più elementare senso di solidarietà per le persone che, ospiti invisibili e senza diritti nel nostro Paese, non hanno alcun altro modo di ripararsi dal caldo e di trovare un po' d’acqua per dissetarsi e rinfrescarsi se non fra le mura di un Cimitero, dietro una lapide, trovando sollievo all’ombra di un leccio o di una vecchia quercia."

Poi mi immaginavo che le istituzioni civiche e politiche di quella città avrebbero avuto, chessò, un sussulto di impegno, se non di vergogna, provando ad invertire questo paradigma, nel pensare che ragazzi (che potrebbero essere i loro stessi figli) siano costretti a vivere tra i morti, per trovare riparo al clima riarso".

A Ventimiglia, per una precisa scelta politica, mancano le strutture per l’accoglienza, alloggi adeguati ed anche il minimo vitale come l’assistenza sanitaria, l’acqua potabile o i servizi igienici. Le associazioni dei volontari non riescono neppure a dar loro il cibo e l’acqua necessari nei PAD che dovrebbero accogliere i migranti più fragili e vulnerabili!.

"A Ventimiglia i servizi essenziali come degli alloggi dignitosi, l’assistenza sanitaria e quella legale vengono forniti dalle associazioni locali e dalla società civile, mentre le istituzioni sono volutamente assenti".

"In una situazione di così grave e assurda negazione di ogni più elementare e fondamentale diritto, sui media, la notizia si è trasformata in una strenua difesa del Sindaco leghista contro quella cattivissima Murgia, che tanto non conosce e non sa. 'Venga a toccare con mano quello che i miei cittadini sono costretti a vivere ogni giorno' afferma il Sindaco, con tanto di coorte regionale e nazionale a dargli ragione, fino alla follia della vignetta, oscena, di Alfio Krancic che ritrae la lapide di Michela Murgia, nei “cimiteri aperti”. In effetti, la citazione del noto verso dei Sepolcri, per soggetti che non hanno alcun rispetto per la vita degli altri, è del tutto immeritata", conclude la Branca.