Vado, dopo le dimissioni del sindaco, si candida nel 2024 Fabio Gilardi: "Pronti ad accogliere chi vuole il bene della comunità"

Fabio Gilardi si candiderà nel 2024 alla carica di sindaco. Dopo le dimissioni di Monica Giuliano formalizzate nel consiglio comunale di questa mattina a seguito della nomina all'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti e l'arrivo entro una ventina di giorni del commissario scelto dal Prefetto con il conseguente scioglimento del consiglio comunale, l'attuale vicesindaco proseguirà in continuità insieme al gruppo "Lavoriamo con i vadesi".

"Si è chiuso un ciclo. Le dimissioni di Monica Giuliano sono state una scelta delicata ma il gruppo è molto coeso e ha voglia di continuare su questo processo iniziato 20 anni fa, che si è concretizzato negli ultimi 9 e ringrazio Monica per l'esperienza che mi ha fatto vivere - Ora inizia un nuovo cammino, si è accelerato il processo elettorale ma siamo tranquilli perchè abbiamo lavorato con opere che arriveranno fino alla fine dell'anno. Tutto ciò dà la forza per continuare un lavoro".

Gilardi, iscritto al Partito Democratico, ex membro della segreteria regionale dem, è pronto ad aprire a chi voglia mettersi in discussione per la città.

"Ho dato la disponibilità per guidarlo e tutto ciò ci da la forza e le energie per aprire a nuovi gruppi, a nuove persone. Apprezzo infatti la vicinanza del consigliere Bovero - puntualizza - Non sono per il partito del no, bisogna infatti approcciare i grandi temi con il confronto istituzionale e accompagnare i percorsi con un saldo positivo per i cittadini. Metto a disposizione competenza, disponibilità e conoscenza del territorio".