Scuole elementari, dal prossimo anno scolastico educazione fisica anche per i bambini di quarta, ma c'è il problema palestre

Dal prossimo anno scolastico anche nelle quarte della scuola primaria arriva il nuovo insegnamento dell'educazione motoria affidato a docenti specialisti, come è già avvenuto quest'anno per le quinte. Nell'anno scolastico 2022-2023 erano circa 2.000 i bambini delle quinte delle elementari della provincia che hanno avuto l'ora di educazione fisica.

Per quest'anno nel sono previsti più o meno altrettanti delle quinte più i 1.800 delle quarte. Ma ora si tratta di avere spazi adeguati, se si considera che, secondo uno studio di Openpolis su due scuole una non ha palestre, e di assumere gli insegnanti di educazione motoria. Nella nostra regione ne servono 27 e il le domande per partecipare al bando di assunzione a tempo indeterminato si sono aperte oggi, con scadenza alle ore 23,59 del 6 settembre.

Il concorso è bandito su base nazionale e organizzato su base regionale. Ma sarà una corsa contro il tempo, considerate le tempistiche dei concorsi e con all'apertura delle scuole prevista per il 14 settembre nella nostra regione.