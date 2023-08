Alassio, maltratta i genitori anziani per avere soldi: 28enne arrestato dalla Polizia di Stato

I poliziotti del Commissariato di Alassio hanno arrestato un ventottenne italiano, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Savona, per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, realizzati ai danni degli anziani genitori con cui convive.

L'attività investigativa, che rientra nell'ambito della prevenzione e repressione della violenza ai danni di individui fragili, ha avuto inizio in seguito a segnalazioni di accesi litigi all'interno dell'abitazione familiare. Gli interventi della polizia alassina hanno rivelato una situazione di convivenza insostenibile, caratterizzata dal comportamento vessatorio e violento del giovane verso i propri genitori anziani.

Dalle indagini condotte in collaborazione con la Procura, è emersa una dinamica di pretese di denaro rivolte quotidianamente dal figlio ai genitori. L'atto di estorsione era accompagnato da minacce verbali e, in caso di rifiuto da parte dei genitori, sfociava nella violenza. La situazione denunciata ha portato l'Autorità Giudiziaria a emettere una misura cautelare restrittiva nei confronti del giovane.

L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi, quando gli agenti del Commissariato di Alassio hanno rintracciato il giovane nell'abitazione familiare. Il giovane è stato condotto in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.