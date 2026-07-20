Guida in stato di ebbrezza e minaccia gli automobilisti con un bastone dopo l'incidente

Sono otto le persone denunciate dai Carabinieri nel corso dei controlli alla circolazione stradale effettuati nell'ultima settimana nel Savonese.

Cinque automobilisti, tre uomini e due donne residenti in Val Bormida, sono stati denunciati dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte perché sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

In uno degli episodi, secondo quanto ricostruito dai militari, uno degli automobilisti, dopo aver provocato un incidente stradale, sarebbe sceso dalla vettura impugnando un bastone lungo circa 60 centimetri e avrebbe minacciato le persone coinvolte nel sinistro. Per questo motivo è stato denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere.

Altri tre conducenti, due venticinquenni e un cinquantatreenne, sono stati denunciati durante i controlli effettuati ad Alassio. Tutti sono risultati alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 1,06 e 1,37 grammi per litro, con conseguente ritiro immediato della patente.

I Carabinieri sottolineano come, durante i controlli, si siano rivelati particolarmente utili gli etilometri e i nuovi tamponi salivari, che consentono verifiche più rapide sulle condizioni psicofisiche dei conducenti.