Albissola, l'ultimo commosso saluto per la leggenda Italo Ghizzardi

Un commosso saluto nei confronti di una vera e propria leggenda per il calcio savonese.

Questo pomeriggio nella chiesa parrocchiale di N.S. della Concordia ad Albissola Marina è stato celebrato il funerale dello storico portiere e allenatore Italo Ghizzardi scomparso a 88 anni.

Nato a Verona il 26 ottobre del 1937, Ghizzardi disputò 41 partite in Serie A con le maglie di Verona, Bari (fu protagonista della cavalcata di entrambe le società dalla Serie B alla massima serie) e Mantova.

Nel 1967 approdò al Savona, città nella quale nacque anche il figlio Manuel, rimanendo in biancoblù per quattro stagioni. Con 123 presenze divenne uno dei punti di riferimento della squadra, prima di chiudere la carriera da calciatore con il Casale.

Appesi i guanti al chiodo intraprese il percorso da allenatore, iniziando dalla Novese e tornando successivamente a Savona. Nella stagione 1985-1986 fu chiamato dalla Cairese, subentrando a campionato in corso sulla panchina gialloblù.

Negli anni successivi entrò a far parte dello staff del Genoa come preparatore dei portieri al fianco di Osvaldo Bagnoli, contribuendo alla stagione che portò i rossoblù fino alla semifinale di Coppa UEFA. In seguito ricoprì lo stesso ruolo anche a Savona e Imperia.

Amici ed ex dirigenti (al funerale tra i tanti erano presenti il presidente del Comitato Regionale Liguria della LND Giulio Ivaldi, l'ex presidente del Savona Enzo Grenno e i mister Ermanno Frumento e Pino Cavallaro) si sono stretti così ai figli Patrizia, Monica e Manuel e a tutti i parenti per l'ultimo viaggio dell'indimenticato portierone.