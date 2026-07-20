Controlli dei Carabinieri, oltre 2.200 persone identificate in una settimana: cinque arresti e venti denunce

È di 2.204 persone identificate, 1.097 veicoli controllati, cinque arresti e venti persone denunciate all'autorità giudiziaria il bilancio dell'attività svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Savona tra lunedì 13 e domenica 19 luglio.

I controlli, effettuati nell'ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati concordati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, hanno interessato l'intero territorio provinciale, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, ai reati contro il patrimonio e al contrasto dell'immigrazione irregolare.

Con l'avvio della stagione estiva è stato inoltre potenziato il dispositivo di controllo del territorio. Oltre ai consueti servizi del fine settimana, ad Alassio è operativa la Stazione Mobile dei Carabinieri, collocata nei punti di maggiore afflusso turistico come il Pontile Bestoso. I servizi sono supportati anche dall'elicottero del 15° Nucleo Elicotteri e dalle unità cinofile di Villanova d'Albenga, nell'ambito del piano "Estate Sicura".

Cinque distinti interventi legati all'abuso di alcol hanno impegnato i Carabinieri tra Varazze e Albenga nel corso dell'ultima settimana.

A Varazze un ventitreenne genovese è stato denunciato per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale dopo l'intervento della Sezione Radiomobile della Compagnia di Savona.

Ad Albenga un ventunenne gambiano, richiedente asilo, è stato denunciato per ubriachezza e danneggiamento dopo aver rotto il computer di una cooperativa.

Sempre nella città ingauna un ventitreenne di Ceriale è stato denunciato per ubriachezza e lesioni personali aggravate: secondo la ricostruzione dei militari avrebbe aggredito un giovane durante il Palio dei Rioni.

Un altro intervento ha riguardato un ventiquattrenne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver preso di mira alcuni ciclomotori parcheggiati lungo la pubblica via.

Infine, nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri di Varazze hanno arrestato un quarantottenne marocchino per resistenza a pubblico ufficiale. I militari erano intervenuti a seguito di una lite tra l'uomo e la compagna nel centro cittadino. Secondo quanto riferito dall'Arma, durante le operazioni di identificazione l'uomo avrebbe opposto resistenza anche all'interno della caserma. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice, che ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma.

Furti e rapine hanno caratterizzato diversi interventi dei Carabinieri nel Savonese durante l'ultima settimana.

Ad Albenga sono stati denunciati un quarantaquattrenne ingauno e un quarantasettenne nordafricano, entrambi pregiudicati, ritenuti responsabili del furto di numerose bottiglie di alcolici da un supermercato cittadino.

A Cisano sul Neva, invece, i militari sono intervenuti in un locale da ballo della riviera, denunciando un ventinovenne nordafricano accusato di aver strappato una catenina d'oro dal collo di un cliente.

A Varazze una trentaseienne francese è stata denunciata per il furto di cosmetici di ingente valore da una farmacia del centro.





