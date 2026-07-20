Bambina di 6 anni con ustioni al Gaslini. La madre: "Colpita da fuochi d'artificio"

Una bambina di sei anni sarebbe stata raggiunta da frammenti di fuochi d'artificio, riportando alcune ustioni che hanno reso necessario il ricovero in ospedale. È successo durante uno spettacolo pirotecnico ad Andora. L'episodio ha contorni ancora da chiarire.

Secondo il racconto della madre, la bambina era con lei sulla passeggiata, insieme alla folla di spettatori, per assistere allo show sul mare quando - riferisce - "un fuoco d'artificio ci ha colpite, provocandoci delle ustioni".

La piccola è stata soccorsa e trasferita all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per le cure necessarie. La madre ha riportato ferite più lievi: medicata dai sanitari, è stata dimessa nella notte.

L'accaduto ha mobilitato i soccorsi e ora sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica.

"Ho ricevuto subito messaggi dall'amministrazione comunale - spiega la donna - Stanno cercando di capire cosa sia successo".

"Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto alla piccola - dichiara il sindaco di Andora Mauro Demichelis - Fin da questa mattina sono in contatto con la madre e lo farò anche nelle prossime ore per informarmi sulle condizioni della bimba. L'ho rassicurata sul fatto che ho immediatamente disposto tutte le verifiche di competenza dell’amministrazione comunale. A nome dell’amministrazione comunale e insieme agli uffici, rinnovo la nostra piena disponibilità e vicinanza alla famiglia".