Lutto in Val Bormida per la scomparsa di Rosa Denise Pierno. Aveva 45 anni. Da tempo combatteva contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Cresciuta a Cengio, risiedeva nel vicino comune di Millesimo con il marito Luca e la figlia Nicole.

I funerali si terranno domani, venerdì 11 agosto, alle ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale "Visitazione di Maria SS" a Millesimo. Il santo rosario sarà celebrato stasera, giovedì 10 agosto, alle ore 20.30 nella cappella di San Rocco.