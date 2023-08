Alassio, nuovo parcheggio di via Pera: la segnaletica verticale verrà implementata

L'inaugurazione del nuovo parcheggio di via Pera a Alassio lo scorso maggio ha portato a un incremento significativo dell'afflusso veicolare, tuttavia, con il crescere dell'utilizzo, si sono rilevate alcune sfide relative alla circolazione all'interno della struttura.

Al fine di garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti, il Comando della polizia locale ha annunciato la messa in cantiere di un intervento di aggiornamento e implementazione della segnaletica stradale verticale.

“Verranno apposti specchi parabolici ad ogni uscita – spiegano dalla polizia locale - I segnali direzionali saranno collocati in modo da rendere chiari anche i sensi di marcia percorribili".

Uno dei punti critici individuati riguarda l'accesso e l'uscita dal piano terzo del parcheggio, situato su via Gastaldi, di fronte alla strada che conduce al cimitero.

Gli automobilisti che cercano di accedere ai piani inferiori incontrano il divieto di accesso su via Pera, che è percorribile a senso unico mare-monte. Per risolvere tale problematica, coloro che escono dal terzo piano e desiderano raggiungere i piani inferiori, dovranno seguire una rotta alternativa attraverso la rotonda dell'Aurelia bis e imboccare via Pera all'altezza del cantiere della nuova scuola. Tale percorso garantirà un accesso agevole ai piani inferiori senza violare il senso unico.