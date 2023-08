Accoltellamento a Spotorno, uomo ferito alla gamba: codice giallo al San Paolo

Accoltellamento ieri sera a Spotorno. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 23 in piazza Cesare Battisti, a due passi dal Palace, e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Dopo un alterco tra due uomini, uno dei due sarebbe stato ferito ad una gamba. La centrale operativa del 112 ha mobilitato i sanitari della Croce Bianca di Finale e le forze dell'ordine.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. La cause sono in via di accertamento.