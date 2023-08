Acqua torbida a Boissano: c'è chi "diffida" perché sia attivato il servizio sostitutivo d'emergenza

I problemi relativi all'acqua funestano anche Boissano, dove il sindaco Paola Devincenzi lo scorso 11 agosto ha emesso un'ordinanza per limitarne il consumo per usi potabili. L'acqua distribuita dall'acquedotto civico si presentava torbida, forse a causa di problemi di falda. In attesa di riscontri sui campioni prelevati, la cittadinanza è invitata ad astenersi dall'utilizzo dell'acqua dei rubinetti, che va considerata inadeguata all'uso alimentare e non potabile.