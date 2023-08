Boissano, risultati dell'acqua conformi al consumo umano: revocata l'ordinanza di divieto di utilizzo

Sono giornate intense per Boissano alle prese con la crisi idrica. Nei giorni scorsi a scopo precauzionale l'amministrazione comunale aveva emanato una ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili ed alimentari.

Secondo quanto riferito dal Comune, a determinare il provvedimento era stato "un movimento di falda imprevedibile e, pertanto, non gestibile nell'immediatezza che ha determinato la presenza di impurità nell'acqua".

Nella giornata odierna è arrivata la revoca dell'ordinanza: "I risultati dei campionamenti eseguiti hanno rilevato la conformità dell'acqua al consumo umano" spiegano dal comune, aggiungendo la prescrizione "di non utilizzare l'acqua per motivi che non siano legati all'uso alimentare, igienico-sanitario, per il settore zootecnico commerciale e per le attività esplicitamente autorizzate".

"La situazione sarà in ogni caso monitorata giornalmente fino al ripristino della normale limpidezza dell'acqua" concludono dall'amministrazione.