Tragedia sul lavoro a Loano: la vittima è il 44enne Christian Herin

È Christian Herin, 44enne originario della Valtournenche ma residente ad Alassio, la vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto in via Stella a Loano. Caposquadra e formatore per la filiale di Albenga di un'azienda di edilizia acrobatica, aveva iniziato la sua attività lavorativa con l’azienda nel marzo 2021.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di lunedì 1 settembre: l’uomo stava eseguendo delle lavorazioni in quota quando è precipitato dal tetto di un edificio, cadendo al suolo e perdendo la vita.

I soccorsi, immediatamente attivati, si sono purtroppo rivelati vani. Sul posto sono intervenuti i militi di Pietra Soccorso e l’automedica del 118, ma per Herin non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente è rimasto ferito anche un collega, trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

A seguito dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale e il personale dell’Ufficio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl2 savonese. Dell’inchiesta è stato informato il sostituto procuratore Luca Traversa.

Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, ha espresso pubblicamente il dolore della comunità: "A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità loanese esprimo il più sentito cordoglio ai familiari, ai colleghi e alla ditta colpiti da questo drammatico lutto. Ogni morte sul lavoro è una ferita profonda che ci richiama, ancora una volta, alla necessità di mantenere sempre alta l’attenzione sulla sicurezza, affinché nessuno debba più perdere la vita mentre svolge il proprio dovere. La città di Loano si stringe in un abbraccio di vicinanza e di solidarietà attorno alla famiglia della vittima".

Herin, prima di trasferirsi ad Alasiso, era stato maestro di snowboard e direttore della scuola sci di Valtournenche. Profondo lutto per la tragedia è stato espresso dall'Associazione Valdostana Maestri di Sci.

Anche Cgil e Cisl hanno diffuso una nota per esprimere cordoglio e ribadire la necessità di un impegno costante contro le morti bianche, denunciando l’ennesima tragedia che colpisce il mondo del lavoro.