Consulta Femminile, la Provincia sceglie i membri: tutti i nomi

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha nominato ufficialmente i membri della Consulta Provinciale Femminile.

La Consulta è composta da componenti individuati dal Consiglio provinciale, di cui due espressione della maggioranza e due espressione della minoranza; una componente effettiva ed una supplente individuata dal Presidente della Provincia; dalle rappresentanti delle organizzazioni sindacali; una rappresentante per ciascuna associazione presente nell’albo provinciale delle Associazioni e dei Movimenti delle Donne; la consigliere provinciale Marisa Ghersi delegata in materia di pari opportunità, in qualità di componente di diritto.

Componenti della Consulta Provinciale Femminile:

Rappresentanti delle associazioni iscritte nell’Albo delle Associazioni e Movimenti delle Donne:

Associazione Creis Componenti Effettive Maura Montalbetti, Componenti Supplenti Maddalena Leal; A.M.M.I. Associazione medici italiani Componenti Effettive Mariangela Borin de Masi, Componenti Supplenti Kelly Naldoni; Movimento Rinascita Cristiana di Savona Componenti Effettive Mirella Bogetto Caimi, Componenti Supplenti Anna Leali Stroscio; F.I.D.A.P.A. Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni, Affari - Sezione di Savona Componenti Effettive Componenti Daniela Rosano, Supplenti Michela Moretti Girardengo; FIDAPA BPW ITALY - sezione Loano Componenti Effettive Marilena Marinelli; Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Savona Componenti Effettive Laura Genevieve Pagliari, Componenti Supplenti Donata Gavazza; U.D.I. Unione Donne in Italia - Savona Componenti Effettive Angelica Lubrano, Componenti Supplenti Carla Poggio; Telefono Donna – Centro Antiviolenza - Savona Componenti Effettive Gabriella Viganego, Componenti Supplenti Viviana Panunzio; Associazione Nazionale Carabinieri – Savona - Gruppo delle Benemerite Componenti Effettive Anna Geralli Mazzini, Componenti Supplenti Antonietta Bezzecca; Associazione Culturale R. Aiolfi No Profit Componenti Effettive Roberta Cava, Componenti Supplenti Silvia Bottaro; DONNEUROPEE Federcasalinghe Regione Liguria Componenti Effettive Maria Grazia Tomatis, Componenti Supplenti Graziella Bertolotto; C.I.F. Centro Italiano Femminile Componenti Effettive Veronica Cocumazzo, Componenti Supplenti Maria Franca Lavagnino; ZONTA CLUB SAVONA Componenti Effettive Carla Zanelli, Componenti Supplenti Clara Sanguinetti; Confartigianato – C.N.A. Componenti Effettive Vera Zanco, Componenti Supplenti Simona Berruti;

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

CGIL Componenti Effettive Tiziana Satta, Componenti Supplenti Tiziana Minuto; CISL Componenti Effettive Laura Galtieri, Componenti Supplenti Maria Teresa Caprini; UIL Componenti Effettive Ina Marenaj, Componenti Daniela Ferramosca;

Rappresentanti individuati dal Presidente della Provincia:

Componenti Effettive Erica Buldrini (consigliere comunale Albisola Superiore), Componenti Supplenti Chiara D'Angelo (consigliere comunale Albisola Superiore);

Rappresentanti gruppi consiliari:

Gruppo “LEGA LIGURIA SALVINI”

Componenti Effettive Mariacarla Calcaterra, Componenti Supplenti Monica Caccia;

Gruppo “ UNITI PER LA PROVINCIA”

Componenti Effettive Sandra Kertesz, Componenti Supplenti Livia Macciò;

Gruppo “FRATELLI D’ITALIA”

Componenti Effettive Franca Giannotta (consigliere provinciale) Componenti Supplenti Enrica Rocca (consigliere provinciale);

Gruppo “CAMBIAMO CON TOTI”

Componenti Effettive Elda Olin, Componenti Supplenti Lorenza Verney.

Le componenti supplenti sono nominate contestualmente alle componenti effettive.

La composizione verrà integrata con le componenti mancanti non appena ricevute le relative designazioni (non hanno inviato le designazioni: AIDDA, Confesercenti, Croce Rossa Italiana, Gruppo Femminile della Chiesa Evangelista Metodista, Soroptimist International d'Italia Club di Savona, Zonta Club Valle Bormida).

La Consulta resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia che l'ha nominata ed esercita le funzioni fino all'insediamento della nuova Consulta.

Nata nel 1996, è un organo consultivo e propositivo permanente della Provincia, promuove tutte le iniziative e le attività tese a realizzare la piena parità per i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e favorisce la rimozione degli ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità delle donne e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale.