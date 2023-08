Messa in sicurezza del Letimbro, il Comune di Savona affida l'aggiornamento del progetto definitivo del 4° lotto

Saranno gli ingegneri Pierfrancesco Russo di Sanremo e Paolo Gaggero di Savona ad aggiornare il 4° lotto del progetto di messa in sicurezza del torrente Letimbro nel tratto tra il ponte bianco di Lavagnola e la passerella di via Acqui.

Il primo stralcio dei lavori di messa in sicurezza del Letimbro sono iniziati nel 2008, suddivisi in tre fasi, la prima e la seconda fatta mentre la terza, l'allargamento a monte del ponte di via Luigi Corsi, è su terreno di Binario Blu oggetto di contenzioso. L'intervento del 4° stralcio, tra il ponte Bianco di Lavagnola e la passerella di via Acqui, è previsto nell'elenco annuale dei lavori pubblici e il progetto era stato approvato in giunta nel 2020, per l'importo di 1.411.000 euro circa.

Il progetto però va rivisto per l'adeguamento dei prezzi e perché di una parte dell'intervento c'è già la progettazione esecutiva. Inoltre da quando era stato approvato il progetto ad oggi è entrato anche in vigore il nuovo codice degli appalti che non prevede più fra la progettazione il livello di quella definitiva, sostituita dal progetto di fattibilità tecnico economica.