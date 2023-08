Tre attraversamenti pedonali rialzati a Plodio, lavori terminati. Il sindaco Badano: "Sp 11 più sicura e vivibile"

"Anni fa la strada provinciale versava in pessime condizioni e la situazione di pericolosità dovuta anche ad auto, moto e camion che viaggiavano a velocità troppo sostenuta senza rispettare i limiti di velocità e ciò veniva segnalato da tempo da numerosi cittadini. Per cui l’amministrazione comunale ha iniziato un confronto con Provincia di Savona ottenendone finalmente la riqualificazione mediante riasfaltatura dei lunghi tratti ammalorati, posa di nuovi guard – rail, nuova segnaletica orizzontale e alla realizzazione di inediti camminamenti pedonali specifici".

"Oggi con gli attraversamenti pedonali rialzati si è attuato ulteriore intervento possibile in questo momento per ridurre la velocità dei veicoli nei tratti giudicati più pericolosi: senza essere troppo invasive queste azioni inducono i guidatori dei veicoli viaggiare ad una velocità tale da far sì che si migliori notevolmente la fruibilità della strada e le persone possano camminare in sicurezza. A seguire si potrà intervenire con ulteriori accorgimenti".