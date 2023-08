“Concertando tra i Leoni”: ad Albenga appuntamento dal 17 al 20 agosto

Tutto pronto per “Concertando tra i Leoni” le quattro serate di musica nel cuore del Centro Storico di Albenga che si terranno da giovedì 17 a domenica 20 agosto in Piazza dei Leoni.

L’evento è organizzato grazie alla collaborazione tra Unione Cattolica Artisti Italiani Sez. di Albenga, l'Amministrazione Comunale, Fondazione De Mari e la Curia Vescovile.

ECCO IL PROGRAMMA DELLE SERATE:

GIOVEDÌ 17 AGOSTO

Jeu d’eau et d’amour - Giuseppe Nova flauto - Elena Piva arpa

Brani:

Arcangelo Corelli - Sonata la Follia n.6 op.V

Wolfgang Amadeus Mozart - Andante in do maggiore K 315

Gaetano Donizetti - Sonata

Larghetto, Allegro Gallemberg

Marcel Grandjany - The Colorado trail op. 28 per arpa sola

J. Naderman – J. Tulou - Nocturne, Tyrolienne de Guillaume Tell, Rondoletto

Maurice Ravel - Pièce en forme de habanera

Jacques François Ibert - Entr’acte

Georges Bizet- dall’Opera Carmen: Entr’acte e Variazioni sull’ Habanera

Giuseppe Nova

Di Giuseppe Nova, considerato uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione, il Washington Post ha definito «affascinante» la performance nella capitale statunitense. Altre critiche parlano di «interpretazione illuminata [… e] una straordinaria linea musicale» (il Giornale), «l’arte musicale nella sua perfezione» (Nice Matin FR), «un dialogo condotto con genialità» (Nurtinger Zeitung DE), «semplicemente divino» (Concert Reviews UK), «raffinata musicalità» (The Sunday Times Malta), «un’eleganza senza paragone e la naturalezza dell’esecuzione è quella che solo i grandi hanno» (Messaggero Veneto).

Uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione, dopo Diplomi in Italia e Francia (Conservatorio Superiore di Lione) alla celebre Scuola di Maxence Larrieu, ha esordito nel 1982 come solista con l'Orchestra Sinfonica della RAI. Di qui l’inizio di una brillante carriera che lo ha portato a tenere concerti e master Class in Europa, Stati Uniti e America Latina, Asia (Giappone, Cina, Tailandia, Singapore, Corea) esibendosi in celebri sale e festival come Suntory Hall di Tokyo, Parco della Musica di Roma, Conservatorio di Pechino, Seoul Art Center, Università di Kyoto, Umbria Jazz, Accademia di Imola, Smetana Hall e Rudolfinum di Praga, Teatro Filarmonico di Verona. Solista tra le altre, con i Virtuosi di Praga, Camerata Bohemica, Ensemble of Tokyo, Filarmonica di Torino, Tübinger Kammerorchester, Chesapeake Orchestra, Orchestre de Cannes Côte d'Azur, Thailand Philharmonic, Orchestra dell'Arena di Verona, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Astana State Philharmonic Orchestra, North Czech Philharmonic Orchestra, Filarmonica Cervantes, Orchestra di Sanremo, è presente nelle giurie dei Concorsi Internazionali in Europa e Asia. Già docente di Conservatorio, all'Accademia di Pescara, alla Scuola di Saluzzo, alla Fondazione Arts Academy di Roma, al Conservatorio di Ginevra, insegna al Conservatoire de la Vallée d'Aoste ed è stato Visiting Artist del St. Mary’s College of Maryland, USA. Diverse le registrazioni radio-televisive e su CD (Camerata Tokyo, Universal, iTunes) tra gli altri con Maxence Larrieu, Bruno Canino, Arnoldo Foà, Wolfgang Schulz. Ha ricevuto a Kyoto il Premio internazionale per la Musica da Camera, si è esibito per il G20 a Città del Guatemala e nel 2011 gli è stato attribuito a Praga lo European Award for Artistic and Cultural activities. E’ invitato quale Esperto di strumento presso il Conservatorio superiore di Losanna e il Conservatorio Superiore di Lione per le lauree Bachelor e Master of arts.

Elena Piva

Si diploma in Arpa presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze nel 1992 con il massimo dei voti e la lode e si perfeziona in seguito con docenti di fama internazionale quali J. Borot, F. Pierre , J. Liber e U. Holliger. Nel 2000 ottiene il posto di Prima Arpa presso l’ Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, ruolo che occupa tutt’oggi. Numerosissime le Tournée in qualità di prima e seconda arpa in Europa, USA, Isole Canarie, Giappone, Cina, Corea, Italia e Svizzera, Oman, Austria con diverse orchestre fra le quali: “ G. Verdi” di Milano, la Scala di Milano, e altre. Numerose sono anche le collaborazioni con vari enti. Tra i più importanti ricordiamo: Orchestra Filarmonica e Orchestra del Teatro “La Scala”, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestra delle Settimane musicali di Stresa, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra Internazionale d’Italia, sotto la direzione di importanti direttori tra i quali R. Chailly, D. Barenboim, F. Luisi, G. Pretre. Ha eseguito come solista, in diverse occasioni, il Concerto di Mozart per arpa, flauto e orchestra con formazioni quali “I Solisti Veneti”, l’Orchestra di Stato della Romania e l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”. Con quest’ultima ha eseguito i concerti di Gliere, Haydn, Boieldieu, Rodrigo e Skerjanc e ha anche inciso per la DECCA il concerto di N. Rota per arpa e orchestra. Recentemente è uscito un CD per Deutsche Grammophon contenente la versione de “Il Padrino” per Arpa sola.

VENERDÌ 18 AGOSTO

Danze e arie dalle Corti d'Europa - Annaliza Pellegrini (soprano) Rosario Cicero (chitarra)

Brani

Barbara Strozzi - Che si può fare

Gaspar Sanz -Espanoletas, Hachas, Lantururu, Canarios

Giulio Caccini - Amarilli, Amor ch'attendi, Tu Ch 'hai le penne, Con le luci

Francois le Cocq - Folies d'Espagne

Marco Marazzoli - dal cielo cader vid'io

Domenico Mazzocchi - fortuna sul volto

Santiago De Murcia - Fandango, Tarantellas, La Jota

Andrea Falconeri - Dolci sospiri, O ben Sparsi, Aria sulla ciaccona

Francesco Corbetta - Chaconne

Juan Aranes - Chacona

ANNALISA PELLEGRINI

Si diploma in Pianoforte nel 1996 e in Canto Lirico nel 2001 presso l'Ist. Mus. Par. "Giulia Briccialdi" di Terni. Consegue il Master Internazionale in Direzione di Coro di Musica Sacra con il massimo dei voti nel 2002, Diploma Accademico in Canto Barocco nel 2005 e la Laurea in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio "Morlacchi" di Perugia. Contemporaneamente si specializza in Vocalità Infantile con il M° C. Boldy, docente al New College di Oxford, ed approfondisce gli studi di Canto Gregoriano, Canto Romano Antico, Lauda Medioevale, Polifonia Primitiva, Polifonia Fiamminga e Canto Fratto presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra. Ha studiato Canto con Emma Kirkby, Katia Ricciarelli e Luciana Serra. Continuando il perfezionamento con il M° Robert Kettelson, preparatore vocale dell'Opera di Parigi e del Teatro alla Scala di Milano, e con il Maestro Elio Battaglia presso il Mozarteum di Salisburgo. Specializzata in Musica Antica e Musica Sacra, è stata tra le prime donne ad esibirsi come solista per eventi ufficiali in San Pietro, ha cantato per i Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ha fondato e dirige i Cori della Civica Scuola delle Arti in produzioni in Italia e tournée all'estero, in Francia, Inghilterra, Austria , Repubblica Ceca e Corea del Sud. Tra i vari lavori ha diretto l'opera in forma scenica per giovani solisti, coro di voci bianche e pianoforte Chip and his Dog di Giancarlo Menotti, rappresentato in occasione dell'anno menottiano presso il Teatro Caio Melisso di Spoleto e a Roma, la prima esecuzione nazionale de "Italique" opera per voce recitante, soli, coro di voci bianche e ensmble a pizzico scritta da Francois Laurent per la manifestazione Les Jour de France a Rome e a Parigi presso l'Auditorium del Conservatoire Ravel, la prima esecuzione mondiale del Tu es Petrus, serie di composizioni inedite del '700 Romano. Tiene regolarmente masterclass in Canto e Direzione di Coro in Italia e all'estero. Oltre all'attività concertistica come solista e direttore di coro, è fortemente impegnata nella didattica e nell'organizzazione musicale. E' Presidente e Direttore Artistico dell'Ass.Cult.Mus. Fabrica Harmonica.

ROSARIO CICERO

Interprete del repertorio antico per chitarra, ha delineato nel corso della sua attività concertistica, un originale stile esecutivo, sintesi di una costante ricerca delle tecniche strumentali e dell'estetica dell'epoca. Le sue esecuzioni, su copie fedeli di strumenti del '500 e del '600, hanno portato alla luce rare pagine di manoscritti e codici spesso dimenticati e mirano a restituire l'originario spirito delle antiche 'intavolature' per chitarra, svelando sempre vive e attuali analogie con il passato e la tradizione. La sua formazione musicale, completata nei corsi internazionali tenuti da Hopkinson Smith (Estoril, Tours, Roma), si è emancipata nel costante contatto con Giuliano Balestra, sotto la cui guida si è diplomato in chitarra e avviato allo studio della musica antica. Tiene regolarmente conferenze, seminari e corsi di interpretazione presso Accademie e Conservatori di Stato sulle musiche per chitarra del XVI° e XVII° sec. Esibitosi in importanti teatri nazionali ed esteri (Spagna, Stati Uniti, Francia, Croazia) ha effettuato registrazioni per la Discoteca di Stato e per la RAI (concerto in diretta radiofonica dalla Cappella Paolina del Quirinale) ed ha inciso per la casa discografica B.M.G., per la Playgame, per la Niccolò (Guitart Collection) e, con la chitarra rinascimentale a quattro cori, per la Opus 111 (premio Diapason d'oro con il progetto Napolitane ). Ha collaborato con l'etnomusicologo Ambrogio Sparagna su lavori teatrali e musicali, sottolineando le relazioni tra musica antica e stilemi della cultura popolare. Ha spesso proposto particolari strutture di concerto, creando interrelazioni tra poesia, musica e danza; ha inoltre svolto attività redazionale, scrivendo articoli e curando rubriche per riviste e periodici, tra cui Guitart e Chitarre Classica.

SABATO 19 AGOSTO

Concerto di pianoforte di Sandra Landini

Brani:

F. Mendelssohn- notturno in Sol Minore

F. Chopin - scherzo in si bemolle minore op.31 n.2

D. Pejacevic - Dai Pezzi Fantastici - II Grief, III Question, IV Lambert, VI Delusion

G Bacewicz - little Tryptych

M. Szymanowska - polonaise

F.Chopin - Andante Spianato e Grande - Polonaise Brillante

Sandra Landini ha tenuto recital in tutta Europa, Gasteig a Monaco di Baviera, Festival Grieg a Bergen (Norvegia), Fondation Pierre Gianadda a Martigny (Svizzera) Theatre des Varietes a Montecarlo, Musik Theatre e Università di Vienna, Sinebrychoffin Taidmuseon di Helsinki, ed inoltre a Parigi, Lugano, Londra, Monaco, Edimburgo Norimberga, Francoforte, Varsavia, Cracovia e Dublino.

Ripetutamente invitata negli Stati Uniti e Canada ha suonato per la Steinway Piano Series in Florida, nella Kopleff Recital Hall ad Atlanta, nella Bertelsmann Foundation ad Athens, per Music Concert Society a Richmond Vancouver, alla H. Hodgson University Of Georgia e al Center for the Arts in Oregon.

Si è esibita come solista con l’Orchestra Filarmonica di Stato di “J. Dumitrescu” , Italian Academy Orchestra, il quartetto Islandese Kordo String Quartet, Asolo Chamber Orchestra, con il Concerto di W.A Mozart per due pianoforti KV 365 con l’ Orchestra P.J Cajkovskij della Repubblica di Udmurtia, con l’orchestra Filharmonia Świętokrzyska.

Il Concerto di J.S Bach per tre pianoforti e orchestra al Teatro Comunale di Alessandria e il Concierto folklòrico di J.Charmichael con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

È vincitrice di venti concorsi pianistici nazionali.

Ha pubblicato per la Phoenix Classics.

Dopo il diploma al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti e la Lode ha studiato con Orazio Frugoni e con Maria Golia;

E docente di pianoforte presso il Conservatorio Musicale Statale “A. Boito” di Parma.



DOMENICA 20 AGOSTO

Programma I Parte

Klonos Wind Trio - Elena Bacchiarello - Davide Nari

Brani

B. Bartok, arr. D. Nari - Romanian Folk Dances

G. Fauré, arr. D. Nari - Pavane

E. Grieg, arr. D. Nari - Anitra's Dance

L. Bernstein, arr. B. Driggs - Medley from West Side Story

Elena Bacchiarello

Clarinettista, concertista e docente, ha all'attivo numerose esibizioni nazionali ed internazionali. Ha eseguito il Concerto K622 di W. A. Mozart con l'Orchestra Simon Boccanegra di Genova e in prima assoluta brani e opere teatrali contemporanee. Ha collaborato con l'Orchestra del Carlo Felice di Genova, Orchestra del teatro dell’Opera di Roma, Orchestra Sinfonica di Savona, Filarmonica di Chiavari, Teatro dell'Opera Giocosa di Savona, Ensemble Nuove Musiche di Savona, l'Orchestra Internazionale di Roma, l'Europe Philharmonic Orchestra diretta dal M° Ezio Bosso e la Palestine Youth Orchestra. Si diploma nel 2012 presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova con il massimo dei voti. Prosegue con il Diploma di II Livello, anch'esso con il massimo dei voti. Ha svolto l'Erasmus presso il Koninklijk Conservatorium Brussel ed è attiva nel mondo della musica jazz.

Davide Nari

Ha all’attivo centinaia tra concerti solistici, cameristici e orchestrali in Italia e all’estero (Europa, Stati Uniti, Asia), collaborazioni e produzioni discografiche. Ha suonato con l’Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova, con l’Orchestra “Haydn” di Bolzano e con l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. E’ stato in tour negli USA ed ha tenuto concerti e masterclass presso le Università di Minneapolis, Bemidji, Augsburg (Minnesota) e presso la McNeese State University (Louisiana); ha partecipato al “1st Saxophone Camp” di Seoul, Corea del Sud. Diplomato in saxofono col massimo dei voti presso il Conservatorio di Genova “N. Paganini”, ottiene la Laurea di II Livello in saxofono col massimo dei voti e la Laurea di II Livello in Musica da Camera presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza col massimo dei voti e Lode; consegue poi la laurea LTCL presso il “Trinity College of London”. E' dedicatario di diverse composizioni ed è attivo nella musica jazz, vantando collaborazioni con artisti di caratura internazionale.

Preston Duncan

Solista e docente di livello internazionale, Preston Duncan è riconosciuto attualmente come uno dei più importanti saxofonisti classici statunitensi. Si è esibito a Parigi, Berlino, Austria, Los Angeles, Chicago, Nashville, Boston, Costa Rica, Messico, Uruguay e Taiwan. E' docente presso la University of Minnesota. Ha suonato come solista con grandi ensemble, tra i quali la Indianapolis Symphony Orchestra, Ensemble Orchestral des Alpes de la Mer (Nice), Bowling Green State University Philharmonic, University of Minnesota Symphony Orchestra. E' stato insegnante e concertista al 1° Annual Taiwanese National Saxophone Festival, al 12° Annual Encuentro Universitario Internacional de Saxofón a Messico City, nel 2015 al Saxfest Costa Rica International e al 3° Encuentro Internacional de Saxophone in Uruguay. Ha conseguito il Bachelor in Saxophone performance alla Indiana University dove ha studiato con Eugene Rousseau.

Programma II Parte

Dvorak Due danze slave

Trittico Aa.vv Il trittico del commissario

Piazzolla Celebri tanghi e Milonghe

Sardo Giovanni Violino

Prima ancora di terminare gli studi vince l'audizione per l'Orchestra Giovanile Italiana e l’Orchestra Giovanile Europea, con le quali effettua e tre tournée in tutta Europa suonando nei maggiori teatri (Usher Hall di Edimburgo, Concertgebouw di Amsterdam, Scala di Milano, Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles) anche come ruolo di prima parte. Segue contemporaneamente i corsi di Quartetto presso l'Accademia Chigiana di Siena conseguendo il Diploma di Merito sotto la guida del M°. Piero Farulli; vince nella sezione Duo il 2° Premio "CITTÀ' DI MONCALIERI" e il 3° Premio "CITTÀ DI STRESA" per la Musica da Camera. E’ stato diretto dai maggiori direttore d’orchestra come Eliahu Inbal, Zubin Mehta, Gustav Kuhn, Salvatore Accardo, Uto Ughi, Felice Cusano, Giuseppe Garbarino, Krzysztof Penderecki, Trio Tchaikovski. Successivamente completa gli studi musicali presso l'Istituto Musicale Pareggiato "P. Mascagni " di Livorno diplomandosi a pieni voti e si perfeziona coi maestri Joseph Levin e Pavel Vernikov, Zilanda Giles, Alan Meunier, Kostantin Bogino e Ilya Grubert presso l’Accademia Internazionale di Portogruaro (VE).

E’ stato ambasciatore della musica italiana in Giappone con l’orchestra Paganini di Genova ed ha ricevuto il premio alla Cultura del Festival di Cervo e il “Bigo d’argento”, massima onorificenza conferita dal Comune di Genova per l’arte e la cultura. In occasione del 90mo della costituzione della città di Imperia, ha ottenuto dal Sindaco di Imperia il riconoscimento di “ambasciatore della cultura imperiese e italiana nel mondo”.

Dopo aver vinto numerose audizioni e concorsi per le più importanti orchestre italiane e con l' Orchestra Internazionale del Rotary con le quali collabora per diversi anni, nel luglio del 1995 decide di abbandonare la carriera d'orchestra per esibirsi esclusivamente in formazioni da camera e come solista. Ha all’attivo 10 dischi come camerista e solista.

E' stato ed è Direttore Artistico di diverse Stagioni di Concerti (Stagione dei Concerti Teatro Cavour di Imperia, Teatro Monturbano di Savona, Incontri in Piazza dell'Olmo (IM), Manifestazioni collaterali Rassegna Pigato Ligure di Albenga (SV), Break Concerti Festival Internazionale di Cervo (IM), I Concerti delle Logge, I Concerti dell’Oratorio (IM) ) tra le piu’ importanti. E' spesso invitato in giuria da prestigiosi concorsi internazionali di musica da camera.

E' Presidente dell'Associazione Panta Musicà - Amici della Musica di Imperia e dell'Unione Cattolica Artisti Italiani di Sez. di Albenga-Imperia.

E’ docente di Violino presso il Liceo Musicale G. Bruno di Albenga (SV) e presso il Ginnasio Musicale di Imperia.

Sergio Scappini Fisarmonica

Titolare della prima cattedra di fisarmonica in Italia, presso il conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro, attualmente è ordinario presso il conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

Ha studiato fisarmonica, pianoforte e composizione con E. Spantaconi, A. Porrini e B. Bettinelli.

Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui il XXIV trophee mondial della C.M.A. (Confederation Mondial de l’Accordeon).

Ha svolto un’intensa attività come solista, camerista e con orchestra presso importanti stagioni concertistiche in rilevanti sedi:

Teatro alla Scala, Piccolo Teatro, Teatro Lirico, Teatro delle Erbe-Foro Bonaparte, Auditorium “G.Verdi”, Museo della Scala di Milano; N. Piccinni di Bari; Politeama Greco di Lecce; Pontificio Istituto di musica sacra di Roma; auditorium F. Alfano di Sanremo; Teatro Regio di Parma; Accademia della musica di Bologna; Piccolo Regio di Torino; Ambasciata d’Italia di Stoccolma; Consolato di Lvov (Ucraina), Istituto di cultura di Tokio (Giappone), Istituto Gnessin di Mosca, Stoccolma (Svezia), Timisoara (Romania) e Rabat (Marocco), Dipartimento della Cultura musicale Elvetica; Glasbena Matica di Trieste, Conservatori di Barcellona, Lleyda, Malaga, Cuenca, Ourense (Spagna), Tjanin (Cina), di Kosice (Repubblica Ceca), di Pola (Jugoslavia), Kiev (Ukraina), Francoforte, Novara, Bolzano, Foggia, Como, Pesaro, Lyceum, Agimus etc.

Ha eseguito in “prima assoluta” opere per fisarmonica sola e per fisarmonica e orchestra di R. Grisoni, L. Belmonti, W. Zubitzky, L. Francesconi, A. Corghi, M. Panni, L. Tessadrelli, M. Moretti, A. Solbiati, M. Cesa, F. Gemmo, D. Maggi, P. Rimoldi, Y. Avital, G Kurtag.

Ha registrato per la RAI1, per Radiotre, per Mediaset canale 5, per la Radio della Svizzera italiana, per la prima rete della televisione della Suisse Romande, per la TV portoghese.

Ha inciso per la SMEF56, Play Roland, Physa, Etnomusica/Self

Ha collaborato con prestigiose formazioni tra cui: l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano Orchestra, Filarmonica della Scala, Sinfonica di Sanremo, Orchestra “G. Cantelli” di Milano, Orchestra da camera della Svizzera Italiana, Orchestra della Radio della Svizzera Italiana, Orchestra del “Coccia” di Novara, Orchestra da camera “Città di Pavia”, Ensemble “Edgar Varèse”, “Quartetto Elfran”, “Solisti di Milano”, “Orchestra Reunion cumbre”, Ensemble Scaligero.

E’ responsabile artistico del “Sinequanonakkordionensemble”.

Ha tenuto master class in Italia, Cina, Nord Corea, Spagna, Cecoslovacchia, Svizzera, Ukraina

Con “Conjunto para el tango” ha inciso in CD tutta la produzione BORGES-PIAZZOLLA.

Con l’ensemble elvetico di Ivano Torre ha collaborato alla realizzazione di “Urtopia”, per la “Altri Suoni”, CD vincitore della “Selection Swiss Radio International” e di “Urt in pubblico”.

Con il “Sinequanonakkordionensemble” ha inciso l’opera omnia di Luciano Fancelli con la collaborazione di RSI2 e dell’ AIF (associazione internazionale fisarmonicisti).

Ha collaborato con la “Roland Europe” alla creazione del V-accordion, la prima fisarmonica virtuale al mondo, della quale è stato testimonial in Italia, Germania, Belgio, Australia, Spagna, Giappone, Cina, Corea del Sud, Canada, Russia e Stati Uniti.

E' responsabile musicale della “Bugarievo” per la costruzione e diffusione della fisarmonica virtuale “Haria”

E’ vincitore del concorso per fisarmonicista di palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano.

Suona strumenti “Armando Bugari” - Castelfidardo - Italia.

Durante la serata di domenica, come da tradizione, ci sarà la consegna del Premio dei Leoni 2023 all’Unitre che quest’anno sarà consegnato al giornalista Claudio Almanzi

L’evento si svolgerà in Piazza dei Leoni - nel Centro Storico di Albenga a partire dalle ore 21.15. Presenta Roberta Moschella.

Entrata ad offerta libera. Posti limitati