"Zuccarello Riden...Z" non si farà: la rassegna non è stata confermata per motivi di bilancio e la costruzione della nuova scuola

"In qualità di organizzatori Eccoci Eventi della rassegna "Zuccarello Riden…Z" dopo 7 anni di onorato servizio e avendo portato nel piccolo Borgo di Zuccarello prestigiosi comici del panorama artistico italiano, vi comunichiamo che per scelta dell’Amministrazione comunale non è stata confermata la rassegna per motivi di bilancio e priorità finalizzate alla costruzione della nuova scuola".

A dirlo direttamente Marco Dottore e Luca Galteri.

" Questo è quello che è stato comunicato a noi. Rispettiamo le scelte dell’Amministrazione e auguriamo a tutti una serena estate da vivere al mare e nell’entroterra ligure" concludono.