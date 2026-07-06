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Eventi | 06 luglio 2026, 16:00

"Zuccarello Riden...Z" non si farà: la rassegna non è stata confermata per motivi di bilancio e la costruzione della nuova scuola

Lo hanno annunciato gli organizzatori dopo 7 anni di attività: "Rispettiamo le scelte dell'amministrazione"

&quot;Zuccarello Riden...Z&quot; non si farà: la rassegna non è stata confermata per motivi di bilancio e la costruzione della nuova scuola

"In qualità di organizzatori Eccoci Eventi della rassegna "Zuccarello Riden…Z" dopo 7 anni di onorato servizio e avendo portato nel piccolo Borgo di Zuccarello prestigiosi comici del panorama artistico italiano, vi comunichiamo che per scelta dell’Amministrazione comunale non è stata confermata la rassegna per motivi di bilancio e priorità finalizzate alla costruzione della nuova scuola".

A dirlo direttamente Marco Dottore e Luca Galteri.

" Questo è quello che è stato comunicato a noi. Rispettiamo le scelte dell’Amministrazione e auguriamo a tutti una serena estate da vivere al mare e nell’entroterra ligure" concludono.

Comunicato Stampa

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