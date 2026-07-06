Borghetto Santo Spirito, il 7 luglio la prima del film dell’Unitre "Diario di una donna"

Anche d’estate, quando i corsi si interrompono, l’Unitre Comprensoriale Ingauna guidata dal professor Claudio Almanzi non va in ferie: “L’altra sera – spiega lo stesso Almanzi- dovevamo avere quale ospite ai nostri lunedi culturali estivi il noto avvocato Ariel Dello Strologo che non ha potuto essere presente, per sopraggiunti motivi, in tempo ad Albenga.

Insomma anche d’estate non ci fermiamo. La commissione orari è già al lavoro per organizzare i 70 corsi dell’anno accademico 2026-2027, la commissione conferenze ha già contattato illustri ospiti fra cui lo stesso Dello Strologo che così potrà ritornare ad Albenga dove ha avuto grande successo lo scorso anno con una bellissima conferenza su Israele e Palestina.

Il 7 luglio a Borghetto Santo Spirito al Cinema Arena Vittoria verrà proiettato il film “Diario di una donna”, realizzato durante l’anno accademico 2025 2026, dal nostro Laboratorio di Cineteatro guidato dal professor Angelo Berrino. Il 13 luglio, a chiudere il ciclo di incontri dei lunedi culturali estivi dell’ unitre, ci sarà l’ex sindaco di Albenga, l’avvocato Giorgio Cangiano”.

La rassegna tradizionale estiva denominata “I Lunedi culturali” viene organizzata dall’Unitre da molti anni. Fra gli ospiti avuti nomi illustri quali Folco Quilici, Francesco Biamonti, Antonio Ricci, Franco Gallea, Enzo Braschi, Gerry Delfino, Gino Rapa, Philippe Pergola, Claudio Paglieri, Mario De Micheli, Michele Del Gaudio, Don Antonio Balletto, Irma Maria Re, Alessandro Garassini, Bruno Gambarotta e Carla Urban.

L’Unitre Comprensoriale Ingauna è una realtà culturale che conta oltre 600 soci, più di 100 docenti, 70 corsi e svolge nelle sue tre sedi di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale oltre duemila ore di lezione, in collaborazione con le tre amministrazioni comunali. La sceneggiatura di “Diario di una donna” ha una lunga ed appassionante storia; è un testo del 1963 del grande Cesare Zavattini che mai finora era stata trasformata in film.

Da qui la grande attesa da parte dei grandi appassionati di cinema per questa prima, che verrà proiettata nello splendido Parco dell’Arena Vittoria, alle ore 21 e 15, martedì 7 luglio, a Borghetto Santo Spirito. Questi i nomi dei protagonisti: Pasqualina Bellantoni, Nicola Berrino, Elettra Cattaneo, Maurizio Cislacchi, Angelo Gallina, Anna Giordano, Fausto Icardo, Elio Minuto, Assunta Scozzari, Claudia Trombetta e Gabriella Usanna, Fotografia di Pasquale De Filippo, controllo camere diFabio Cavassa, regia di Angelo Berrino. La proiezione è stata organizzata dall’Unitre in collaborazione con il Comune di Borghetto Santo Spirito che sostiene con grande passione le molteplici iniziative dell’ Unitre.