Albenga piange Aldo Geddo, storico commerciante di via del Mille

Albenga dice addio ad Aldo Geddo, titolare di una storica attività commerciale di via del Mille, figura conosciuta e stimata da generazioni di cittadini per la sua professionalità e per i modi sempre gentili.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in città. Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia, alla moglie Lidia, ai figli Elena, Carlo e Davide, ai generi, alle nuore, ai nipoti Anita, Andrea, Francesco, Filippo e Nora, ai parenti e agli amici.

Anche l'Amministrazione comunale ha voluto esprimere il proprio cordoglio. Il sindaco Riccardo Tomatis, a nome dell'intera amministrazione, ha rivolto un pensiero alla famiglia ricordando le qualità umane di Aldo: «È stato una persona buona, sempre gentile, sempre pronta a una parola cortese. Alla famiglia oggi va il mio abbraccio. Mi unisco al loro dolore per questa perdita».

L'ultimo saluto sarà celebrato giovedì 9 luglio, alle ore 16, nella Cattedrale di San Michele Arcangelo. Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 8 luglio alle ore 17 presso la camera ardente dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia.