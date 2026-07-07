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Cronaca | 07 luglio 2026, 09:15

Chiede soldi per far ritirare due aziende dall'asta: arrestato dopo uno scambio inscenato dalla polizia

L'asta era per l'acquisto di un'azienda di Cisano. Curatore e potenziale acquirente hanno denunciato

Chiede soldi per far ritirare due aziende dall'asta: arrestato dopo uno scambio inscenato dalla polizia

Ha chiesto dei soldi per far sì che due aziende non partecipassero ad un'asta per acquistare un'azienda a Cisano sul Neva. Per questo è stato tratto in arresto con l'accusa di turbativa d'asta e estorsione.

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Redazione

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