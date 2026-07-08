Albenga d'Autore 2026 chiude con un grande successo di pubblico: cinque giorni di cultura, incontri e partecipazione nel cuore della città

Si è conclusa con un grandissimo successo di pubblico Albenga d'Autore 2026, la rassegna che per cinque giorni ha trasformato le piazze del centro storico in un grande salotto culturale a cielo aperto, portando in città libri, idee, musica, riflessioni, laboratori, spettacoli e creatività.

Dal 3 al 7 luglio, migliaia di persone hanno partecipato agli appuntamenti in programma, confermando la manifestazione come uno degli eventi culturali più attesi dell'estate ingauna e un punto di riferimento per il confronto, la divulgazione e la promozione della lettura.

Le suggestive piazze del centro storico hanno ospitato autori, divulgatori, giornalisti, artisti e protagonisti della scena culturale italiana, offrendo occasioni di incontro capaci di coniugare intrattenimento e approfondimento e di stimolare il dialogo su temi di grande attualità.

Presenza consolidata e particolarmente apprezzata è stata quella di Dario Vergassola, direttore artistico della rassegna, che con il suo stile ironico, intelligente e coinvolgente ha accompagnato il pubblico nel corso delle serate, dialogando con alcuni tra i più autorevoli protagonisti del panorama culturale nazionale.

Nei primi tre giorni della manifestazione (3-5 luglio) il festival ha accolto alcuni dei nomi più importanti della cultura e della divulgazione italiana. Ad aprire gli incontri serali è stato Germano Lanzoni, attore, autore e voce tra le più riconoscibili della comunicazione contemporanea, capace di raccontare con ironia e profondità i cambiamenti della società. A seguire Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice tra le più seguite in Italia, ha affrontato i temi dell'educazione sentimentale, delle relazioni e della crescita personale. Grande interesse anche per Silvia Bencivelli, giornalista scientifica e divulgatrice apprezzata per la capacità di rendere accessibili temi complessi, per Barbascura X, divulgatore, scrittore e performer che ha conquistato migliaia di giovani grazie al suo linguaggio innovativo e irriverente, e per Pif, autore, regista e conduttore televisivo, che ha saputo coinvolgere il pubblico affrontando temi sociali e di attualità con il suo inconfondibile stile.

Educazione, scienza, legalità, relazioni, attualità e società sono stati al centro di incontri che hanno registrato una partecipazione straordinaria, dimostrando come la cultura possa essere occasione di confronto, riflessione e crescita collettiva.

Accanto ai grandi ospiti nazionali, Albenga d'Autore ha continuato a valorizzare il patrimonio culturale locale, dedicando ampio spazio all'editoria del territorio, alla narrativa, alla saggistica, alla storia locale e alla musica, offrendo importanti occasioni di visibilità agli autori liguri, alle case editrici e alle realtà culturali del comprensorio.

Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli e alle famiglie: i laboratori creativi, le attività educative e gli spettacoli del pomeriggio hanno coinvolto bambini e ragazzi, stimolando fantasia, curiosità e amore per la lettura attraverso momenti di gioco e partecipazione.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Il grande successo di pubblico che ha accompagnato tutte le giornate di Albenga d'Autore dimostra quanto sia importante continuare a credere e investire nella cultura, che vogliamo sia davvero alla portata di tutti. Non è un caso che tutti gli appuntamenti siano stati gratuiti: crediamo che la cultura debba essere accessibile e condivisa.

Mi ha fatto particolarmente piacere vedere la presenza di tanti giovani, soprattutto in alcuni incontri dedicati a temi come l'educazione sentimentale, la scienza, la lotta alle mafie, l'attualità e molte altre questioni che riguardano il nostro presente e il nostro futuro. È il segno che esiste un pubblico curioso, attento e desideroso di confrontarsi.

Albenga d'Autore è una manifestazione che, anno dopo anno, è cresciuta fino a consolidarsi come un appuntamento atteso e apprezzato. La cultura rappresenta un motore di crescita, di attrattività e di valorizzazione del territorio. Portare nelle nostre piazze autori, divulgatori, artisti e personalità di rilievo nazionale significa offrire occasioni di incontro, riflessione e partecipazione, valorizzando allo stesso tempo il nostro patrimonio culturale e le realtà editoriali e gli scrittori del territorio.

Desidero ringraziare il direttore artistico Dario Vergassola, gli organizzatori, gli uffici comunali, i partner, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un programma ricco, qualificato e capace di coinvolgere pubblici diversi, confermando Albenga come città della cultura, dell'accoglienza e della partecipazione”.