Tpl Linea, pubblicato il bando per la selezione del direttore generale

E' stato pubblicato il bando per la selezione del nuovo direttore generale di Tpl Linea, uno degli obiettivi del Cda che aveva dato via libero all’avviso pubblico.

Il bando, disponibile sul sito di Tpl Linea, prevede un contratto a tempo pieno e determinato, per la durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile con applicazione del contratto collettivo per i dirigenti di imprese produttrici di beni e servizi (Confindustria).

Le fasi della selezione prevedono: verifica dei vari requisiti realizzata attraverso l’analisi del curriculum, della documentazione presentata e richiesta dal bando medesimo; colloquio davanti alla Commissione di selezione nominata da Tpl Linea. All’esito dei colloqui la Commissione sottoporrà al consiglio di amministrazione la lista dei primi tre candidati ritenuti idonei; il Cda, a esito di colloquio, valuterà a quale candidato formulare la proposta di assunzione.

La scadenza per presentare la domanda è stata fissata alle ore 12:00 del prossimo 20 settembre 2023. Come ribadito nel corso dell’assemblea dei soci, il presidente Vincenzo Franceri ha evidenziato che “si tratta di una figura ritenuta determinante per il rilancio aziendale e del servizio di trasporto pubblico locale nel savonese, che dovrà affiancare e sostenere l’azione dello stesso Cda sulle linee di indirizzo necessarie a Tpl Linea e alle sfide che attendono il settore nei prossimi anni”.