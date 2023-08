Continuano gli appuntamenti estivi ad Albissola in Pozzo Garitta: il 23 agosto "Pasolini 'On the road'"

Con il patrocinio e il contributo di Fondazione de Mari e Comune di Albissola Marina continua la rassegna estiva del Circolo degli Artisti Albissolesi a Pozzo Garitta.

Mercoledì 23 agosto alle ore 21, con ingresso libero, la Piccola Accademia dell'Arte e Teatro Miela di Trieste presentano "Pasolini ‘On the road’", liberamente tratto da "La lunga strada di sabbia".

Il recital, per due attori e tre musicisti, è un progetto a cura di Massimo Navone con Alessandro Mizzi e Marco Puntin e con le musiche a cura di Elisabetta Rossi, Giovanni Acquilino e Maurizio Ganora.

È un Pasolini che si abbandona a momenti di vera e propria gioia quello che tra il giugno e l'agosto del 1959, al volante di una Fiat 1100, percorre la «lunga strada di sabbia», il periplo completo della nostra penisola. Un viaggio che parte da Ventimiglia e lo porta, spinto da una specie di «ossessione deliziosa», fino al comune siciliano più meridionale, per risalire infine la costa orientale, arrivare a Trieste e concludere la sua avventura a Muggia affacciandosi sul confine.

La scenografia raffigura il muso di una Fiat 1100 d’epoca, come quella utilizzata da Pasolini nel ’59, intorno alla quale gli attori e i musicisti agiscono evocando la dinamica e le atmosfere del viaggio. La colonna sonora fa riferimento al repertorio musicale degli anni ‘50/’60 ed in particolare a quei brani a cui Pasolini era particolarmente legato. Immagini d’epoca semplificheranno la suggestione di questo tour lungo un’Italia che sembra tanto diversa dalla nostra, e forse per questo così favolosa.