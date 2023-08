Crisi idrica, Scajola sollecita i comuni dell’Ato idrico Ovest Imperiese: "Rubinetti chiusi da mezzanotte alle 5"

Crisi idrica, dal Commissario ad acta dell’Ato idrico Ovest Imperiese Claudio Scajola l’indirizzo ai Comuni di ricorrere a misure straordinarie – nel caso specifico ordinanze contingibili e urgenti – per migliorare l’approvvigionamento della rete da Ventimiglia ad Andora, limitando l’erogazione nella fascia notturna da mezzanotte alle 5.

L’atto, basato su una proposta avanzata dai tecnici per riequilibrare la rete, è stato firmato oggi ed è destinato ai Comuni interessati: "Le criticità sul territorio sono sempre maggiori – dice Scajola - ritengo che occorra intervenire con urgenza affinchè l’acquedotto del Roja trasferisca il maggior quantitativo possibile di acqua soprattutto nella zona a levante, compreso il Comune di Andora. Per questo motivo, facendo seguito a quanto concordato nella riunione convocata nei giorni scorsi assieme al Prefetto Valerio Massimo Romeo, ho ritenuto di sollecitare i Comuni a prendere i dovuti provvedimenti, con ordinanze contingibili e urgenti perché l’intera rete possa avere l’approvvigionamento maggiore in questo periodo di siccità, limitando l’uso di acqua potabile nella fascia oraria da mezzanotte alle 5, consentendo eventuali deroghe, caso per caso, per motivate esigenze".

In allegato l'ordinanza