Savona, in piazza Saffi nuovi stalli per la sosta delle moto

La mancanza di parcheggi in città non si fa sentire solo per le auto ma anche per le moto.

Per questo motivo il Comune ha deciso di ricavare otto nuovi stalli in via Cavour/ Piazza Saffi, come spiega la stessa amministrazione e “rilevata la necessità di provvedere ad implementare la disponibilità di stalli riservati a ciclomotori e motocicli in una zona (Via Cavour/Piazza Saffi) dove la domanda di posteggi per dette categorie di veicoli risulta elevata”.

Per ricavare i nuovi posti moto si interverrà su una parte di via Cavour e piazza Saffi, rivedendo la disposizione delle soste nel primo tratto della via Cavour in diramazione dalla Piazza Saffi, dal numero 1 Rosso al 5 Rosso lato ponente, e sul versante di levante nella tratta dal 50 Rosso al 56 Rosso, revocando gli spazi di sosta libera per le auto.