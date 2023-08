L'Asl2 si prepara a coprire una ventina di nuovi posti tra medici e tecnici

Sono una ventina, tra cardiologi, neuropsichiatri infantili e tecnici i professionisti che l'Asl prevede di assumere a breve. La carenza di medici e personale sanitario continua a farsi sentire mentre il Governo si prepara ad un taglio previsto di 4 milioni sulla sanità che, nella nostra provincia come nel resto d'Italia, è sempre in affanno nel dare risposte in tempi brevi ai pazienti.

L'Asl2 si prepara così a nuove assunzioni con bandi di concorso che hanno trovato numerosi iscritti, molti dei quali giovani delle scuole di specializzazione di altre regioni. Cinque i cardiologi che verranno assunti prossimamente. L'azienda sanitaria ha approvato le domande dei 18 candidati, 16 dei quali specializzandi, che permetterà di dare avvio alle procedure di selezione.

Sono invece sette le domande pervenute per l'assunzione di 4 neuropsichiatri infantili e dieci quelle per tre posti di geriatra. Anche in questo caso, come per i neuropsichiatri o i cardiologi, sono molti gli specializzandi e provenienti da fuori regione, ad esempio da Sardegna o Lazio.

Ventuno le domande presentate per l'assunzione a tempo indeterminato di 3 oncologi e 29 quelle per un posto in chirurgia generale. Banditi anche i concorsi per l'assunzione di due collaboratori tecnico professionali, un tecnico sanitario di laboratorio biomedico, un medico specializzato in radiodiagnostica.