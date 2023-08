Albenga, Bruno Robello De Filippis lascia Fratelli d’Italia: “Con certi personaggi non riesco ad andare”

Bruno Robello De Filippis lascia Fratelli d’Italia. È lo stesso segretario del circolo ingauno a spiegarne i motivi: “Andavo avanti con l’idea di andare da soli alle Amministrative del prossimo anno e questa era l’idea anche di altri miei compagni di partito, perché a volte è meglio una fine ingloriosa ma dignitosa che una ingloriosa fine non dignitosa. Ora vedo con post sdolcinati e raggruppamenti sorridenti che il circolo locale farà squadra con i vari Ciangherotti, Distilo ecc..”.

“Io, che sono un comico di base, se vogliamo anche pagliaccesco e con dei limiti enormi, francamente con certi personaggi non riesco ad andare, è più forte di me, pur riconoscendo una grossa preparazione per esempio in Ciangherotti ed una grossa predisposizione per l’ aiuto verso il prossimo, io ad ogni esternazione che fa provo un senso di vergogna profonda, esternazioni prive di stile politico, risibili politicamente, anche cattive, che vanno pesantemente sul personale, totalmente indigeribili. Pensate, proprio io che ho fatto delle brutte figure un mio modus vivendi, ma, per quella poca dignità che mi rimane, patti con loro non li riesco a fare e mi fa dispiacere vedere che con l’abbaglio di una ipotetica vittoria, i miei ex compagni di partito vadano con loro, divenuti in pochi giorni alleati fedeli e bravi”.

“Non posso che augurare al mio amico Roberto Tomatis una buona cavalcata finale - conclude l’ex meloniano Robello De Filippis - e ringrazio Roberto Crosetto per la fiducia accordatami, ma ragazzi a tutto c’è un limite, almeno per me”.