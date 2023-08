"Fermiamo il mostro del gas davanti a Savona", su Facebook un gruppo contro il rigassificatore

"Fermiamo il mostro del gas davanti a Savona". Questo il nome del nuovo gruppo Facebook creato contro il posizionamento del rigassificatore a 4 km dalla costa di Vado Ligure.

Creato 3 giorni fa ha poco meno di 1000 iscritti e si oppone al progetto di Sna per lo stazionamento della nave offshore entro la metà del 2026 con il tracciato che attraverserà i comuni di Quiliano (verranno realizzati ex novo due nuovi impianti in località Gagliardi a Valleggia), Altare, Carcare e Cairo Montenotte.

Non stanno mancando quindi in questi giorni i post di ferma contrarietà e gli attacchi al presidente della Regione e commissario Giovanni Toti.

Il gruppo si aggiunge alle tre petizioni create su Change.org "No al rigassificatore a Porto Vado", "Fermate il progetto del rigassificatore di Vado Ligure e Quiliano" e "Salviamo i Gagliardi di Valleggia".