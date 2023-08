Materasso Switch: il materasso che cresce con il tuo bambino

La scelta del materasso per bambini spesso rischia di mettere in crisi i genitori che non sanno quale prodotto scegliere per i loro piccoli. Trovare un materasso per bambini di qualità infatti è essenziale per accompagnare la crescita dei bimbi e per evitare numerosi problemi legati alla postura e alla qualità del sonno, seguendoli passo dopo passo nel corso degli anni.

Materasso per bambini: l’innovazione del materasso Switch

Il materasso Switch è un prodotto innovativo è il miglior materasso per bambini. Parliamo di un prodotto che è stato studiato appositamente per accompagnare la crescita dei più piccoli. Non a caso a sceglierlo sono tantissime famiglie e genitori che sul web condividono l’esperienza positiva legata al materasso Switch.

Perché un materasso per bambini di qualità è importante

Trovare un materasso per bambini che sia di qualità è essenziale per moltissimi motivi, un elemento che può fare davvero la differenza nel benessere dei più piccoli. Il prodotto giusto deve fornire il giusto comfort al bambino, favorendone il sonno e il riposo adeguato, elementi essenziali sia durante l’infanzia che l’adolescenza.

In generale un buon materasso per i bambini deve adattarsi al massimo alla forma e al peso del corpo del bambino, seguendolo nelle sue varie fasi di crescita. I prodotti giusti, inoltre, permettono di sostenere al meglio la colonna vertebrale, garantendo un pieno sviluppo senza prendere in considerazione la posizione in cui il bimbo dorme.

Il design adattivo di Materasso Switch

Il Materasso Switch è così speciale perché è dotato di un design adattativo. Ciò significa che è in grado di accompagnare la crescita dei bambini. I materassi tradizionali infatti offrono dei sostegni statici, Switch invece è stato studiato per poter accogliere il corpo del bambino e adattarsi ad esso durante la sua crescita, seguendone i cambiamenti fisici durante l’età.

Ogni sezione di questo materasso infatti è differente e corrisponde a un’altezza e un’età particolare. In questo modo i genitori potranno selezionare il lato Baby, il lato Kid, il lato Teen o il lato Young. Il Lato Baby è adatto per i bambini con età dai 3 sino ai 6 anni con un’altezza sino a 100 centimetri ed è caratterizzato da un particolare sostegno che è leggero e non è troppo rigido. Il Lato Kid invece è ideale per i bimbi dai 100 sino ai 125 centimetri d’altezza, con un supporto elastico e morbido. Lo possono usare i bambini dai 7 ai 9 anni d’età. Il Lato Young viene consigliato per i bambini dai 10 ai 12 anni con un’altezza dai 125 sino ai 150 centimetri e che hanno bisogno di un supporto particolarmente elastico. Infine per i ragazzi dai 13 ai 16 anni troviamo il lato Teen che accoglie chi è alto sino a 150 centimetri e ha bisogno di un sostegno differenziato e calibrato.

Come funziona il Materasso Switch

Parliamo dunque di un sistema capace di offrire moltissimi vantaggi fra cui un ottimo sostegno della colonna vertebrale e un sonno ristoratore. Non solo: oltre ad essere brevettato per i bimbi, il materasso Switch è anche di altissima qualità. Presenta infatti una fodera che è stata realizzata in 100% tessuto di cotone e una imbottitura in falda realizzata con il poliestere per regalare micro clima, traspirabilità e traspirazione. La fodera è lavabile interamente e su entrambi i lati, suddivisa in due pezzi tramite una cerniera che delimita la parte inferiore e superiore. Un dettaglio che consentirà di lavare le parti singolarmente e in modo rapido e semplice.

Perché scegliere un materasso per bambini: i vantaggi e i consigli

Ciò che rende speciale questo materasso per bambini è il fatto che si prende cura di una cosa essenziale: il sonno. Un elemento che, durante l’infanzia, ma anche l’adolescenza, può fare la differenza nel garantire una salute psicofisica. I bambini che dormono poco e male infatti sono spesso nervosi e di cattivo umore, influenzando anche il clima che si respira in casa. Un cattivo riposo, d’altronde, può provocare una perdita di energia e uno spreco delle ore di produttività durante la giornata. Un aspetto, quello del riposo, sottolineato spesso dai pediatri secondo cui il sonno di qualità è essenziale per assicurare relax e benessere ai bambini.