Finalborgo pronta a tornare al tempo del suo Marchesato: ecco il "Viaggio nel Medioevo"

Anno domini 1452. Finalborgo, capitale del piccolo Marchesato del Carretto, con lo sforzo dei suoi soldati ma soprattutto di tutti i suoi abitanti riesce a sconfiggere l'invasore della potente Repubblica di Genova in una sola notte. Ed è così che il Marchese Giovanni indice giorni di festeggiamenti per tutto il borgo e i suoi alleati.

Una storia, una festa raccontata da Gianmario Filelfo nel suo "Bellum Finariense" che anche quest'anno, da giovedì 24 a domenica 27 agosto , è pronta a tornare nel borgo medievale finalese, appartenente al prestigioso sodalizio dei "Borghi più belli d'Italia" , per la 20ª edizione del "Viaggio nel Medioevo", realizzata col contributo del Comune di Finale Ligure e il patrocinio di Regione Liguria.

Saranno tre colpi di cannone e il corteo storico (a partire dalle 19.30) al quale parteciperanno le decine e decine di figuranti in costume d'epoca a dare inizio a una manifestazione che il Centro Storico del Finale, associazione quest'anno nel suo 45esimo anno di vita, porta avanti dal 2002 potendo godere del patrocinio della Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques (CEFMH) e mantenendo una forte identità la cui cifra è il riproporre, sia negli svariati spettacoli che nelle diverse bancarelle, un'ambientazione quanto più attinente al periodo rappresentato possibile.

Il tutto per ricreare un'atmosfera unica, rappresentazione di quell'immaginario medievale rievocato nei costumi ma anche da artisti di strada, attori, mangiafuoco, giocolieri, falconieri, dove strade e piazze saranno animate da dame, cavalieri e popolani, musici itineranti, tornei a cavallo. A questo si aggiungeranno oltre 90 spettacoli durante le quattro serate e curati da gruppi professionisti provenienti da tutta Italia e anche da ogni latitudine dell'Europa. A guidarli saranno gli immancabili portoghesi della compagnia di attori da strada portoghesi "Almanach", gruppo originario di Oliveira do Bairro capitanato dal professor Mario Da Costa, attualmente presidente della CEFMH.

Quest'ultima, nella giornata di sabato 26 agosto terrà la propria assemblea generale annuale, per la prima volta in Italia, in Borgo, con delegati provenienti da tutta Europa, per trasformarlo davvero nel centro medievale del continente.

Tornando invece alla manifestazione, non mancheranno gli antichi mestieri, le taverne, i giochi medievali e soprattutto, per chiunque non ami la confusione, oltre a godere comunque del borgo "vestito a festa" già dalla mattina vi sarà la possibilità nel pomeriggio di visitare il "Mercato Iberico" fin dalle prime ore del pomeriggio nella piazza di Porta Testa, dove si potranno trovare prodotti artigianali di pregevole fattura manuale e anche alcune tipicità speziali.

Appuntamento immancabile di tutte e quattro le serate sarà l'impeccabile e attesissima cena medievale alla "Locanda dei Cavalieri", allestita per l'occasione nei Chiostri di Santa Caterina. A curare il menù, come sempre studiato seguendo le abitudini e le disponibilità culinarie dell'epoca in Italia, saranno importanti chef, mentre il servizio sarà pienamente nello stile dell'epoca con tanto di immancabili costumi.

Ogni angolo del paese sarà animato e colorato da bandiere, festoni e insegne medievali; combattimenti tra mercenari irruenti o duelli cortesi dei cavalieri di ventura. Quattro giorni di spettacoli che culmineranno con l'evento conclusivo: la battaglia finale di domenica sera, dove tutti i figuranti "combattenti", nel letto del torrente Aquila, si cimenteranno nella rievocazione ispirata agli eventi narrati dal Filelfo risalenti al 1452.

"Una manifestazione per giovani ma con grande attenzione alle famiglie e spazi dedicati ai più piccoli - spiegano dal Centro Storico - Rigorosamente dalle 18 alle 24.00, dopodiché un efficiente servizio d'ordine vigilerà affinché nella notte sia rispettato il giusto riposo della corte del Marchese e dei suoi sudditi".

"Per noi questo è un modo di celebrare il lavoro negli anni di chi ha iniziato questa avventura, soprattutto coloro che non sono più con noi, con le rievocazioni medievali trasformatesi dal 2002 in questa festa - continuano - Una festa a cui è legato tutto il Borgo e Finale: lo dimostrano i 149 figuranti riuniti dall'associazione tra preparazione e figuranti".

L'ingresso è gratuito, ma con un'offerta si potrà indossare il braccialetto esclusivo "VNM 2023" e aiutare i soci del Centro Storico a mantenere in vita questo grande evento spettacolare, contenitore di storia, tradizioni e cultura che nel corso degli anni ha ottenuto anche numerosi riconoscimenti quali la medaglia d'argento dal Presidente della Repubblica o, nell'edizione 2018 (Anno Europeo del Patrimonio Culturale) il riconoscimento del Ministero dei Beni Culturali, con il patrocinio dell'evento.