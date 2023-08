Pietra, il 25 agosto appuntamento con la suggestiva iniziativa di snorkeling notturno “Il mare nel buio”

Attività gratuita e inclusiva promossa dai Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi e organizzata in collaborazione con “Salto nel Blu”, “Il mare nel buio” si inserisce nel progetto “Mare per tutti – Tutti per mare”, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità tramite la Regione Liguria e che vede coinvolti i Comuni di Pietra Ligure (quale Capofila), Borgio Verezzi, Finale Ligure e Loano.

I biologi marini e guide di Salto Nel Blu forniranno ai partecipanti, qual ora non fossero provvisti di materiale proprio, le attrezzature necessarie per lo snorkeling (pinne maschera boccaglio e muta), oltre ad un braccialetto luminoso ed un illuminatore subacqueo per ciascuna coppia. Dopo aver indossato l’attrezzatura (la spiaggia è dotata di uno spogliatoio) ed in seguito ad un breve briefing “tecnico”, si entrerà in acqua, nuotando a poca distanza da riva, lungo la scogliera sommersa che si trova parallela al litorale. L’escursione avrà durata di circa 45 minuti. In acqua ci saranno due biologi marini / istruttori snorkeling. Per ciascuno di essi potranno essere presenti fino a tre coppie di partecipanti (massimo 6 persone a istruttore). È consigliata una buona abilità natatoria e dimestichezza nell’uso di pinne, maschera e boccaglio. Info e prenotazioni (solo maggiorenni: IAT di Pietra Ligure 019 62931550 e IAT di Borgio Verezzi 019 610412