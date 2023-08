Sassello piange la scomparsa di Gianfranco Ghersi: aveva 82 anni

Sassello in lutto per la scomparsa all'età di 82 anni di Gianfranco Ghersi.

Storico insegnante in pensione, malato da tempo, era il marito di Daniela Pongiglione, consigliere comunale di opposizione a Savona per due mandati consecutivi dal 2011 al 2019 della lista Noi per Savona-Savona Bella (nel 2016 fu candidata sindaco). Quattro anni fa aveva deciso di dimettersi dal consiglio comunale per motivi familiari.

Ghersi lascia oltre alla moglie Daniela, i figli Riccardo con Ros, Giamba con Sara, gli adorati nipoti Edoardo e Diana, i cognati e i tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato venerdì 25 agosto alle ore 20,30 nella parrocchia della SS. Trinità a Sassello.

I funerali verranno celebrati sabato 26 agosto alle ore 10.00 nella stessa parrocchia.