Carcare, si chiude l’Esposizione Militare: proseguirà a Savona

Dopo un riscontro superlativo a Carcare, si chiude l’Esposizione Militare ideata e sotto la direzione artistica di Luca Moretti, in collaborazione con le Forze dell’Ordine e Relazioni Militari, che si sposterà prossimamente a Savona e distretti militari. Un importante percorso storico, militare e culturale di uniformi, divise militari nonché di un vasto repertorio di bottoni particolari, che ha visto nel giro di cinque giorni 287 visitatori.

“Sono emotivamente molto coinvolto dalle storie e dagli aneddoti raccontati da persone e personaggi che hanno vissuto lo spirito militare, dai giovani ai meno giovani, che sono rimasti esterrefatti e contemplativi da una storia così importante”, afferma Luca Moretti.

“Un particolare ed affettivo ringraziamento va all’Arma dei Carabinieri di Carcare, di Cairo Montenotte, di Altare, Cosseria, Savona, Diano Marina, Camogli e Catanzaro, che si sono rivelate persone veramente speciali. Un profondo ringraziamento a chi è intervenuto – prosegue -: Maresciallo capo Alessandro Carle, al Brigadiere Massimo Scrima, al presidente della provincia Pierangelo Olivieri, Gino Guastamachia presidente Anpi, Angelo Vaccarezza, agli agenti di Polizia di Stato della Procura di Savona, ai Carabinieri Forestali, il Luogotenente Gianni Martellini dell’Arma dei Carabinieri di Savona e Comandante Interregionale dell’Arma dei Carabinieri, al Generale Giuseppe Zito della Scuola di Formazione di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte, ai Carabinieri e Gendarmeria del Principato di Monaco, ai professori e alle maestre delle scuole elementari e superiori, ai bambini che accompagnati dai loro genitori mi hanno raccontato storie e particolarità”.

“Ma un grazie va anche alla stampa web e cartacea in particolare ligure, che ha seguito e scritto con correttezza e grande professionalità”, conclude Moretti.

Per l’occasione Fabrizio Bava, Carabiniere effettivo dell’Arma, ha donato a Luca Moretti due bottoni in argento massiccio da uniformi militari da ufficiale dei Carabinieri Reali adottati e in uso dal 1934 al 1946.