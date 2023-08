L'allerta arancione cancella la domenica del "Viaggio nel Medioevo": stasera, 26 agosto, l'ultima serata

L'allerta meteo arancione che scatterà su tutta la regione nella giornata di domenica 27 a partire dalle 11 e fino alle 23 ha infatti portato all'ordinanza del sindaco Ugo Frascherelli, come avviene da diversi anni in casi simili, con la quale dalle 7 alle 24 dato lo stato di preallarme si vieta " ogni manifestazione in programma su area pubblica comprese le attività di commercio, gli eventi spettacolari e l'attesissima battaglia finale nel letto del torrente Aquila ".

"Ovviamente sono dispiaciuto dalla situazione - ha commentato ai nostri microfoni il sindaco Ugo Frascherelli - capisco l'importanza di questa festa per molte persone e soprattutto per gli amici del Centro Storico del Finale che vi dedicano tempo ed energie. Mi auguro non succeda nulla con questa allerta, ma con le attuali condizioni meteorologiche e quelle previste, l'arrivo di una perturbazione del genere, non possiamo sottovalutare la situazione come amministrazione cittadina".