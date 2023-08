Albenga, è nato il Comitato Tutela Ambiente: “Stop agli abbruciamenti che nuocciono alla salute”

È nato il Comitato Albenganese Tutela Ambiente, già attivo da qualche tempo e ora uscito allo scoperto per dire “Stop agli abbruciamenti per legge, in particolare a quelli legati al materiale plastico, dannosi per la salute e l’ambiente”.

Controlli sul territorio, sia durante il giorno che nelle ore notturne, e segnalazioni alle forze dell’ordine in merito a comportamenti impropri. Queste le attività che già stanno svolgendo in modo organizzato.

“Alcune persone, nell’entroterra ingauno ma non solo, bruciano platica e materiali rischiosi per la salute dei cittadini, infatti, è una pratica illegale – spiegano dal Comitato -. Per questo motivo abbiamo creato il Comitato. Siamo in contatto con le Forze dell’ordine del territorio, pronti a collaborare per cercare di dare il nostro contributo e mettere fine a questa pratica che di fatto costituisce un reato”.

Il Comitato Albenganese Tutela Ambiente ha già una pagina Facebook dedicata sulla quale vengono dettagliate le attività svolte.