Finalborgo "centro medievale d'Europa": non solo "Viaggio", nel weekend un appuntamento storico per l'Italia (FOTO e VIDEO)

Un nutrito scambio di omaggi e complimenti, sinceri come sincera è la passione con cui le loro centinaia se non migliaia di figuranti ogni anno, dal Portogallo alla Polonia, dall'Italia alla Germania e anche oltre, mantengono vivo il ricordo delle radici continentali, ha aperto a Palazzo Ricci l'assemblea annuale tenutasi ieri (26 agosto, ndr) della Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques (CEFMH).

Con questa prima volta assoluta nel nostro Paese voluta dal presidente di turno in quest'ultimo suo anno di mandato, il portoghese professor Mario Da Costa, si è aperta l'ultima giornata di un "Viaggio del Medioevo" di Finalborgo non fortunato dal punto di vista meteorologico, costretto ad annullare la serata odierna di domenica 27 agosto a causa dell'allerta arancione, ma comunque dai numeri sempre importanti. La ventesima edizione del "Viaggio", caduta nel 45esimo anniversario di vita del Centro Storico del Finale, è stata caratterizzata da grandi numeri. Nelle tre serate si sono esibite 25 compagnie di artisti, oltre 150 persone fra personale tecnico e figuranti, più di 200 spettacoli, itineranti e stabili; “sold out” le tre cene medievali; da giovedì a sabato decine di migliaia di visitatori hanno riempito il paese già dal pomeriggio affollando l’esclusivo mercato iberico mentre i più giovani hanno potuto giocare con la Compagnia del Drago e provare l’arte del combattimento (con spade di gomma) con i Maestri della Compagnia del Montefeltro. Poi giullari, falconieri, giostre di cavalieri, mangiafuoco, musici e folli: il tutto concentrato in un sabato esplosivo concluso in piazza Santa Caterina col torneo di spada della Compagnia del Leone e la musica "di casa" dei Sonagli di Tagatam. L'occasione è stata buona per la nostra redazione per entrare laddove nasce la "magia" della manifestazione storica finalborghese, dove lo spirito dell'evento viene tradotto in qualcosa di tangibile: la sartoria del "Centro Storico del Finale", con oltre 250 costumi fatti a mano che raccontano la passione, l'impegno e pure la competenza con cui in questi quarantacinque anni l'associazione è riuscita a creare una festa tra le più apprezzate della Liguria.