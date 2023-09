Borgio Verezzi, il 7 settembre viaggio tra le canzoni di Fabrizio De Andrè dedicate "agli ultimi"

"È appena giusto che la fortuna li aiuti". È una frase della canzone "Smisurata preghiera" di Fabrizio De Andrè a dare il titolo all'evento in programma giovedì 7 settembre, alle ore 21.00, in piazza San Pietro a Borgio Verezzi.

E proprio attraverso le canzoni del cantautore genovese la serata, organizzata dalla Parrocchia San Pietro Apostolo in sinergia con la Caritas Diocesana e il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi, offrirà un ascolto guidato verso "gli ultimi". Per l'occasione il commento ai brani sarà affidato ad Alberto Calandriello.

"Difficile spiegarvi il piacere e la soddisfazione di essere stato coinvolto in un progetto del genere, che forse mai come stavolta unisce il mio lavoro e la mia passione per la musica (e per la musica di De Andrè), senza dimenticare che gran parte della mia formazione proviene proprio dal volontariato cattolico - ha spiegato proprio Calandriello attraverso il suo profilo Facebook - L'idea è semplice tanto quanto affascinante: una decina di brani, accomunati dall'attenzione di Faber verso quelle persone con cui Caritas, ma anche io, abbiamo a che fare quotidianamente, raccontati e contestualizzati".