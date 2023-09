L'opposizione interroga il sindaco Mirri: "Chi gestisce la pagina Facebook del comune di Carcare?"

“Chi gestisce la pagina Facebook del comune di Carcare?”. Se lo chiedono i consiglieri del gruppo di opposizione “Insieme per Carcare” Alessandro Ferraro, Franco Bologna, Giorgia Ugdonne e Christian De Vecchi, che hanno presentato al sindaco Rodolfo Mirri un’interrogazione sul tema.

"Lo scorso 18 giungo è stato creato un profilo con la foto dello stemma e le informazioni di contatto della sede dell’ente pubblico", commentano dall'opposizione.

"Non è apparsa da nessuna parte una delibera di approvazione di alcun disciplinare per la gestione della pagina, nè tantomeno sono stati resi noti i nomi dei dipendenti comunali o degli amministratori autorizzati a interagire sul social con quel profilo".

"Trattandosi di una pagina istituzionale deve avere esclusivamente una finalità istituzionale, quindi, come avviene in tutti i comuni dove vengono adottati i social network per scopi informativi, non dovrebbero essere inserite campagne promozionali di qualunque gruppo politico, bensì soltanto messaggi su servizi pubblici o privati in convenzione, scioperi, chiusure al traffico, modulistica, storia locale, allerta meteo, o le decisioni dell’amministrazione comunale ritenute strategiche come l’eventuale chiusura delle scuole o delle strade", proseguono dalla minoranza.

"Chiediamo la visione in Commissione consigliare e la lettura in Consiglio Comunale del disciplinare per la gestione - concludono i consiglieri di opposizione - L'amministrazione Mirri è consapevole di poter incorrere in procedimenti penali qualora si continuasse ad utilizzare questa pagina in modo improprio e a fini propagandistici?".