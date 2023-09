Occupazione di suolo pubblico e demanio marittimo, controlli e sanzioni della polizia locale di Alassio

Durante la stagione estiva, la polizia locale di Alassio ha intensificato i controlli sulle occupazioni abusive di suolo pubblico, mettendo particolare attenzione alle zone demaniali e alle passeggiate a mare.

L'obiettivo principale è stato quello di garantire la mobilità e la fruizione degli spazi comuni, spesso limitati nella zona, con un'attenzione particolare verso i cantieri stradali, i ponteggi e i dehors commerciali.

L'ultima attività svolta ha consentito agli agenti alassini di rilevare alcune irregolarità nei confronti di un chiosco per la vendita di giocattoli sulla passeggiata a mare: la struttura occupava una superficie nove volte superiore a quella consentita dalla normativa vigente. A causa della natura demaniale della zona marittima, tale violazione ha portato a conseguenze legali per il titolare dell'attività, un cittadino di origine asiatica.

Un'altra operazione, in collaborazione con il personale dell'Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera di Alassio, ha portato ad un accurato accertamento in una zona a levante della città. Durante questa operazione, è stata riscontrata l'illegittima occupazione di un'area di fronte a un'abitazione e la costruzione di un terrazzo senza il necessario titolo. Entrambe queste violazioni ricadono nell'ambito del demanio marittimo e hanno portato alla segnalazione del proprietario all'Autorità Giudiziaria competente.

In totale, sono state elevate 19 sanzioni amministrative in diverse categorie, con una particolare attenzione rivolta ai cantieri stradali, ai ponteggi e ai dehors commerciali. Tuttavia, il focus maggiore è stato posto sul demanio marittimo, in cui sono state individuate occupazioni abusive lungo le passeggiate a mare.

“L’amministrazione comunale – commenta il sindaco Marco Melgrati - ha consentito ai pubblici esercizi un ampliamento anche per questa stagione del 30%, per questo motivo non potevano essere tollerati abusi, mentre i controlli sulle strade e sul demanio marittimo, anche grazie alla proficua collaborazione con la Capitaneria, garantiscono a cittadini e turisti la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nelle zone maggiormente trafficate della città”.