Bragno, il Memorial Giacomo Briano torna nel 2024 con un grande evento

Con un anno esatto di anticipo, l’associazione bragnese è entusiasta di annunciare il ritorno della grande festa per il XX° Memorial Giacomo Briano il 31 agosto 2024 a Bragno.

“In occasione del ventesimo anniversario della nostra associazione - dichiarano gli organizzatori - stiamo attivamente collaborando con tutta la comunità di Bragno per la progettazione di una grande festa che coniugherà sport, musica e cultura nel cuore del nostro paese, offrendo tornei, concerti, performance artistiche e intrattenimento per tutte le età”.

A seguito dell'impatto della pandemia, l'evento aveva dovuto necessariamente sospendere le sue celebrazioni; tuttavia, l’emergenza sanitaria ha stimolato l'associazione a concepire un'alternativa che evitasse gli assembramenti: il Bragno Museum, ovvero una mostra all'aperto in cui riproduzioni di opere d'arte, custodite nei più rinomati musei del mondo, sono state affisse sui muri di case, cascine e industrie per essere fruite in modo libero e gratuito.